شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيجنال يختبر إطلاق ميزة القصص مثل إنستجرام وفيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل إنستجرام وفيسبوك وغيرها الكثير، يقفز سيجنال على متن عربة Stories، حيث بدأ تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية في اختبار الإصدار التجريبي من ميزة القصص المؤقتة هذا الأسبوع.

يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو والصور والرسائل النصية مع أصدقائهم، وستختفي القصص بعد 24 ساعة.

كما هو الحال مع بقية النظام الأساسي، تتمتع Signal's Stories بتشفير من طرف إلى طرف، يمكن للمستخدمين اختيار من يشاركونهم معهم بحسب موقع Engadget.

وإلى جانب المجموعات وقوائم الأصدقاء المخصصة، يمكنك اختيار مشاركة قصة مع جميع اتصالاتك (جهات الاتصال الخاصة بك وأي شخص آخر تحدثت معه وجهًا لواحد)، إذا اخترت نشر قصة في مجموعة، فيمكن للآخرين الرد عليها والرد عليها ومشاركتها.

في الوقت الحالي الأشخاص الوحيدون الذين سيشاهدون القصص هم مختبرو الإصدارات التجريبية الأخرى.

وإذا كنت لا تريد رؤية القصص في سيجنال، فيمكنك إيقاف تشغيلها في الإعدادات، ومع ذلك سيمنعك هذا من نشر قصص خاصة بك.

يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان Stories مساعدة سيجنال في جعل الأشخاص يقضون وقتًا أطول في التطبيق أو حتى لجلب مستخدمين جدد.

اشتهر إنستجرام بإحدى ميزات سناب شات الأكثر استخدامًا من خلال تطبيق Stories.

إنهم الآن جزء أساسي من تجربة إنستجرام، ومع ذلك، لم تستمر كل منصة جربت Stories معها، في عام 2021، تخلى كل من تويتر ولينكد إن عن ميزات Stories الخاصة بهما بعد أقل من عام.