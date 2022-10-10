شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تجارة إلكترونية تسلم مستخدم هاتف "أيفون 14" بدلا من "أيفون 13" بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث إن منصة التجارة الإلكترونية الهندية Flipkart ارتكبت خطأ فادح بعدما سلمت هواتف أيفون 14 للعملاء الذين طلبوا هواتف أيفون 13، حيث قام مستخدم Twitter باسم الحساب Ashwin Hedge بتحميل صور لأحدث طلب له من Flipkart يظهر المنتج الخطأ الذي تم تسليمه إليه، حيث طلب العميل في الأصل هاتف iPhone 13 وقامت المنصة بتسليم أحدث هاتف iPhone 14.

ويكشف التقرير أن المشترى طلب نسخة 128 جيجابايت من iPhone 13، في حين حصل على iPhone 14 ، وهو ما دفع العديد من مستخدمي تويتر من السخرية من الأمر، فيما قال البعض إن العميل كان محظوظًا لتلقي iPhone 14 بدلاً من iPhone 13، وقال آخرون مازحين أن أوجه التشابه في تصميم الهواتف ربما تسببت في حدوث ارتباك.

وتعد Flipkart هي واحدة من أكبر منصات التسوق عبر الإنترنت في الهند وقد يكون انتشار موسم الأعياد سببًا لذلك، وفقًا لتقرير موسم احتفالية التجارة الإلكترونية لعام 22 الصادر عن Redseer ، تصدرت مجموعة Flipkart مبيعات مهرجان التجارة الإلكترونية في الهند بحصة سوقية تبلغ 62٪ من إجمالي قيمة البضائع (GMV)، احتلت أمازون المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 26٪ من حيث GMV. وقال التقرير إن التقرير يستند إلى بيانات من الأسبوع الأول من المبيعات.