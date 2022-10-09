شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة سقوط نيزك بيكسكيل فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت صخرة بحجم كرة البولينج من الفضاء وتحطمت على في بيكسكيل بنيويورك، وذلك في 9 أكتوبر 1992، حيث شهد الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة نيزك بيكسكيل يتلألأ في سماء كنتاكي ووست فرجينيا وبنسلفانيا قبل أن يصطدم بالسيارة المتوقفة.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت ميشيل كناب البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا جالسة في المنزل عندما اعتقدت أنها سمعت حادث سيارة في الخارج.

عندما ذهبت كناب للبحث، وجدت ثقبًا في صندوق سيارتها ونيزكًا حارًا تحته، كانت قد اشترت السيارة للتو مقابل 300 دولار، وبعد أن تعرضت للتلف من نيزك، باعتها مقابل 10 آلاف دولار.