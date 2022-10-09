علوم وتكنولوجيا

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها

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احمد صادق 0 تبليغ

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تطبيق MX Player.. أحد التطبيقات الهامة والمميزة لتشغيل الفيديوهات، قد تكون على علم به، وقد تعلمه لأول مرة من خلال مقالنا الحالي، يعد أحد التطبيقات التي تحمل العديد من الخواص والمميزات التي تجعله من الأفضل من بين تطبيقات تشغيل الوسائط لهواتف الأندرويد، MX Player يحتوي على العديد من المميزات والخصائص الفريدة، والذي سنوافيك بها وبكيفية الوصول إليها تاليًا..فقط تابع لتتعرف على التفاصيل.

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 1

جدول المحتويات

تشغيل الفيديوهات في الخلفية

حيث تعد تلك ميزة من أهم المميزات التي يسعى المستخدمون لإيجادها في تطبيقات تشغيل الفيديوهات، والتي تمثل أهمية عندما تود الإستماع إلى محتوى الفيديو أثناء تشغيلك لتطبيقٍ أخر – أيًا كان التطبيق – والتي لا تتوفر كخاصية في أغلب الهواتف – باستثناء هواتف الجيل الحالي الحديث والتي تتواجد بها هذه الخاصية بشكلٍ أساسي في النظام دون الحاجة إلى تطبيقات – وقد تم توفيرها في تطبيق MX Player كخاصية مميزة من إحدى خواصه، ويمكنك تفعيلها كالتالي:

  • قم بالضغط على الأشرطة الثلاث الرأسية أعلى يسار الشاشة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 2
  • لتظهر قائمة بإعدادات وتخصيصات تطبيق MX Player، لتختر منها إعدادات المشغل المحلي:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 3
  • ثم ستظهر قائمة خاصة بإعدادات التطبيق مصنفة تبعًا لكل ما تود ضبط إعداداته، لتختر منها إعدادا المشغل:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 4
  • قم بالتمرير لأسفل لتجد قائمة التشغيل في الخلفية، لتضغط على أول خيار بها: الخلفية/ وضع الصورة في الصورة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 5
  • ليظهر لك مربع صغير لتختر منه تشغيل الفيديو/ الصوت في الخلفية:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 6
  • وبهذا تتمكن من تشغيل الفيديوهات في الخلفية عندما تريد.

ترجمة الفيديوهات بشكل فوري:

أثناء تشغيل الفيديو ستجد مجموعة من الأدوات المتوفرة في الواجهة عندما تقوم بالضغط على الشاشة لإظهارها

  • قم بالضغط على العلامة المشار إليها تاليًا:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 7
  • ليظهر لك مربع الإعدادات الخاص بالترجمة، لتختر منه ترجمات على الإنترنت:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 8
  • ثم سيطلب منك الموافقة على تحميل الترجمة ليقوم بتحميلها وتنصيبها تلقائيًا للفيديو الذي تقوم بتشغيلها لتتم الترجمة الفورية لما تقوم بمشاهدته:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 9  

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 10

بالإضافة إلى ترجمة الفيديو، يوفر لك MX Player مجموعة إعدادات لضبطها بخصوص الترجمة. مثل ماذا؟

مزامنة سرعة الترجمة لتواكب الكلام:

فإذا رأيت أن الترجمة تسبق الصوت، هذا هو الإعداد الذي عليك ضبطه:

  • في نفس قائمة الترجمة التي قمت بفتحها مؤخرًا، قم بضبط مزامنة الترجمة من خلال خيار مزامنة المشار إليه تاليًا:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 11

ضبط الترجمة (لون ونوع الخط وطريقة عرض الترجمة):

بالإَضافة أيضًا لما سبق..يمكنك ضبط الترجمة من حيث حجم الخط ونوع الخط ولونه ومحاذاته ولون الخلفية الخاصة بالترجمة، وهذا من خلال نفس قائمة إعداد الترجمة التي قمت بفتحها مؤخرًا من خلال الضغط على تخصيص:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 12
  • لتفتح لك قائمة أخرى بالتخصيصات التي يمكنك إجراءها بخصوص الترجمة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 13

MX Player ليس مشغل فيديو وحسب:

بالإضافة إلى كونه تطبيق خاص بتشغيل الفيديو إلا أنه يمكنك تخصيصه ليكون مشغل صوتيات، لتتمكن من الإستماع إلى الوسائط الصوتية الخاصة بك، وهذا من خلال التالي:

  • من خلال قائمة الإعدادات التي قمنا بفتحها مؤخرًا/ تقوم باختيار إعداد الصوت:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 14
  • لتقوم بتفعيل مشغل الصوت وهو أول إعداد يظهر لك في تلك الواجهة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 15

إمكانية ضبط الألوان والسمة الخاصة بالتطبيق:

أحيانًا قد تجول في ذهنك رغبة التغيير، وحينئذٍ ستتمكن من تغيير السمة والألوان الخاصة بتطبيق MX Player لتغيير مظهره، وهذا من خلال الخطوات التالية:

  • من خلال قائمة الإعدادات، قم باختيار إعداد المشغل:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 16
  • لتجد أن أول إعدادات في واجهة إعدادات المشغل هي الواجهة، والتي ستتمكن منها من ضبط ألوان وتصميم وسمة التطبيق بشكل عام:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 17

منع اللمسات الخاطئة:

أثناء تشغيل الفيديو قد يتحرك إصبعك بلمسة خاطئة أو يقوم أحدهم بلمس الشاشة بشكل غير مقصود، وقد يؤدي هذا إلى إحداث أي أخطاء بخصوص إعدادات الفيديو أو الخروج النهائي من الفيديو، ويمكنك منع اللمسات الخاطئة من خلال تفعيل قفل الشاشة من خلال الخطوات التالية:

  • قم بالضغط على الثلاث نقط الرأسية لتظهر لك قائمة بإعدادات الفيديو التي يمكنك ضبطها، قم بالضغط على المزيد:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 18

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 19
  • ثم قم بالضغط على قفل التحكم:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 20
  • ليظهر لك خيارين لقفل الإدخال، أو قفل استدارة الشاشة، كلاهما أو احدهما حسب اختيارك، ثم قم بالضغط على الموافقة، أو حسنًا:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 21
  • لتجد الشاشة كما يلي، وإشارة القفل أعلى يسار الشاشة لتدل على عدم إمكانية اللمس لإجراء أي إعداد فيما يلي:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 22

إخفاء الملفات والفيديوهات:

قد تود إخفاء أحد الملفات أو الفيديوهات، وهذه ميزة متوفرة في تطبيق MX Player، ولا يكتفي بإخفاء الملف أو الفيديو من التطبيق، بل من الهاتف بأسره، ويمكنك إخفاء الملفات كما يلي:

  • قم بضغطة مطولة على الملف الذي تريد إخفاءه/ثم اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 23
  • سيظهر لك حينئذٍ خيارات، إحداها خيار إخفاء، بعد الضغط عليه سيتم إخفاء الملف أو الفيديو الذي تريد إخفاءه:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 24

ماذا إذا أردت إظهار الملفات المخفية؟

  • من خلال القائمة التالية:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 25
  • ثم اختر قائمة:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 26
  • وبعد ذلك قم باختيار إعداد الملفات:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 27
  • قم باختيار الملف الذي تريد إظهاره، وقم بالضغط على خيار إظهار:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 28

 

وضع الملفات في مجلد خاص:

بدلًا من إخفاء الفيديو أو الملف، يمكنك أن ترفقه في ما يسمى بالملف الخاص، وهو مجلد داخل التطبيق يمكنك أن تضع بداخله الفيديوهات التي تريد أحد غيرك أن يشاهدها، وهذا من خلال ما يلي:

  • ضغطة مطولة على الملف المعني، لتضغط على الثلاث نقط الرأسية أعلى يمين الشاشة/ لتظهر لك نفس القائمة السابقة، لتضغط على أغلق في المجلد الخاص:

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 29  

9 خواص مميزة بتطبيق MX Player تعرف عليها 30

بعدئذٍ سيطلب منك تعيين رمز PIN خاص بالملف، وإدخال حساب جوجل الخاص بك، ليرسل لك رمز تأكيدي لوضعه بالخانة التي ستظهر لك في واجهة التطبيق حينئذٍ، ومن ثم سيتم إنشاء الملف الخاص داخل التطبيق، والذي ستتمكن من فتحه من خلال الخطوات التالية:

  • من خلال الضغط على الخطوط الرأسية أعلى يسار الشاشة/لتظهر لك القائمة التي تحدثنا عنها سابقًا، لتختر منها مجلد خاص:

MX Player

ليطلب منك إدخال رمز PIN الذي قمت بتعيينه للملف الخاص ليقوم بفتحه لأجلك.

لتحميل التطبيق لهواتف الأندرويد:

MX Player

MX Player

السعر: Free

اقرأ أيضًا: شرح وتثبيت تطبيق SP Flash Tool للهواتف بمعالجات ميدياتك

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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