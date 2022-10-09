شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BeReal يتجاوز 50 مليون عملية تثبيت بينما يظل الاستخدام اليومى منخفضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت التطبيقات المملوكة لشركة ميتا مثل فيس بوك وانستجرام على المشهد، وأصبح تيك توك الأكثر انتشاراً بين وسائل التواصل الاجتماعي للشباب، مؤخراً هناك شركة جديدة ناشئة، تسمى BeReal، والتي تزداد شعبيتها بسرعة بناءً على أحدث البيانات من شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower.

يشجع BeReal ، الذي تم الترويج له على أنه مضاد لـ انستجرام، المستخدمين على النشر مرة واحدة فقط في اليوم، حيث نمت شعبيتها بسرعة كبيرة وفقًا لأحدث البيانات، وتجاوزت BeReal الآن 50 مليون عملية تثبيت في جميع أنحاء العالم، وفقاً لموقع fastcompany.

وعلى الرغم من أن هذا لا يزال بعيدًا عن عمليات التثبيت التي يتمتع بها تيك توك أو فيس بوك، إلا أن تثبيتات BeReal تستمر في الارتفاع بمعدل متسارع، وإليك أرقام التقدم الشهري لـ BeReal:

يناير 2022: 756000 عملية تثبيت

مارس 2022: 1.4 مليون عملية تثبيت

أبريل 2022: 4.5 مليون عملية تثبيت

يونيو 2022: 7.7 مليون عملية تثبيت

أغسطس 2022: 12.3 مليون عملية تثبيت

سبتمبر 2022: 14.7 مليون عملية تثبيت

على الرغم من تجاوز BeReal الآن 50 مليون عملية تثبيت، فقد وجد Sensor Tower أن حوالي 9٪ فقط من مستخدمي Android يفتحون التطبيق كل يوم.

نظرًا لأن BeReal يشجع بنشاط على النشر المحدود، ولكن بالنسبة إلى تطبيق الوسائط الاجتماعية، فإن هذه النسبة المنخفضة من المستخدمين يوميًا ليست شيئًا يدعو للتباهي، لوضع 9٪ من BeReal في منظورها الصحيح، وجد Sensor Tower سابقًا أن 39٪ من مستخدمي انستجرام يفتحون التطبيق يوميًا، كما يفعل 29٪ من مستخدمي تيك توك، و 27٪ من مستخدمي فيس بوك، و 26٪ من مستخدمي سناب شات ، و 20٪ من مستخدمي يوتيوب ، و 18٪ من مستخدمي تويتر.

تحتوي منصات الوسائط الاجتماعية هذه على قواعد مستخدم تقزم 50 مليون عملية تثبيت لـ BeReal، ونظرًا للنمو المتسارع الذي حققته BeReal في الأشهر الأخيرة، فمن الممكن أن يستمر عدد مستخدمي BeReal الذين يفتحون التطبيق يوميًا في التسارع أيضًا.