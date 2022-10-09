شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FTC تقدم شكوى جديدة ضمن معركتها ضد استحواذ "ميتا" على شركة Within والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسؤولو مكافحة الاحتكار في لجنة الإتصالات الامريكية شكوي جديدة لقاضي فيدرالي، تتعلق بمنع "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك من شراء صانع محتوى الواقع الافتراضي Within.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في يوليو قائلة إن استحواذ Meta على شركة Within Unlimited Incيؤدي إلى "خلق احتكار" في السوق لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي.

وتركز الشكوى المعدلة على سوق تطبيقات الواقع الافتراضي المخصص للتمارين الرياضية، وأحد هذه التطبيقات هو Within's Supernatural، وهو متاح فقط على أجهزة Meta VR، وتجادل بأن الصفقة المقترحة من شأنها أن "تقلل المنافسة بشكل كبير أو تميل إلى خلق احتكار" في تلك السوق.

وتسقط الشكوى الادعاءات المتعلقة بسوق تطبيقات VR للياقة البدنية الأوسع والذي يتضمن أيضًا تطبيقات الرقص وغيرها من التطبيقات التي تشجع على النشاط البدني ولكنها لا تركز فقط على التمرين، وقالت ميتا، التي قالت إنها ستحارب الدعوى القضائية ، "ما تبقى من قضية لجنة التجارة الفيدرالية هي مزاعم مضاربة لا تزال تفتقر إلى الدعم سواء في الحقائق أو في القانون."