شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FTC تقدم شكوى جديدة ضمن معركتها ضد استحواذ "ميتا" على شركة Within والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم مسؤولو مكافحة الاحتكار في لجنة الإتصالات الامريكية شكوي جديدة لقاضي فيدرالي، تتعلق بمنع "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك من شراء صانع محتوى الواقع الافتراضي Within.
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في يوليو قائلة إن استحواذ Meta على شركة Within Unlimited Incيؤدي إلى "خلق احتكار" في السوق لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي.
وتركز الشكوى المعدلة على سوق تطبيقات الواقع الافتراضي المخصص للتمارين الرياضية، وأحد هذه التطبيقات هو Within's Supernatural، وهو متاح فقط على أجهزة Meta VR، وتجادل بأن الصفقة المقترحة من شأنها أن "تقلل المنافسة بشكل كبير أو تميل إلى خلق احتكار" في تلك السوق.
وتسقط الشكوى الادعاءات المتعلقة بسوق تطبيقات VR للياقة البدنية الأوسع والذي يتضمن أيضًا تطبيقات الرقص وغيرها من التطبيقات التي تشجع على النشاط البدني ولكنها لا تركز فقط على التمرين، وقالت ميتا، التي قالت إنها ستحارب الدعوى القضائية ، "ما تبقى من قضية لجنة التجارة الفيدرالية هي مزاعم مضاربة لا تزال تفتقر إلى الدعم سواء في الحقائق أو في القانون."
يذكر أن Within هي شركة تقنية مقرها في لوس أنجلوس تقوم بإنشاء واكتساب وتوزيع تجارب ومنتجات فيديو بزاوية 360 درجة و AR و VR ومنتجات عبر الويب والموبايل وسماعات الواقع الإفتراضي، وقد تأسست شركة Within في عام 2014 على يد كريس ميلك وآرون كوبلين ، مؤسس فريق Google Data Arts
وأنتجت الشركة ووزعت بعض أعمال الواقع المعزز والافتراضي الأكثر أهمية ، بما في ذلك Clouds Over Sidra ، بالشراكة مع الأمم المتحدة (2015)، وLambchild Superstar (2017) بالاشتراك مع ميلك و داميان كولاش من OK Go، وكذلك تطبيق قراءة الواقع المعزز للأطفال Wonderscope (2018).
وفي أبريل 2020 ، بعد عامين من التطوير ، أصدرت Within خدمة Supernatural ، وهي خدمة لياقة بدنية وصحة وعافية في المنزل للواقع الافتراضي، والتي تجمع بين المدربين الواقعيين مع تمارين تخطيط الإيقاع في مواقع جميلة.
في عام 2020 ، تم اختيار "Within" كواحدة من أكثر شركات FastCompany ابتكارًا ، وحاز Supernatural على لقب "أفضل تطبيق" في جوائز Fast Company للابتكار لعام 2020 بواسطة Design Awards.
وفي أكتوبر 2021 ، وافقت Meta على شراء Within مقابل مبلغ لم يكشف عنه، لكن بحلول يوليو 2022 رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Meta لمنع الاستحواذ بحجة أنه "كان من الممكن أن تختار Meta محاولة المنافسة، وبدلاً من ذلك ، اختارت الشراء.