شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أيفون 6.. هاتف جديد من أبل ينضم لقائمة "الأجهزة القديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تصنف أبل منتجاتها المتوقفة إلى فئتين - "عتيقة" و"عفا عليها الزمن"، وفي الآونة الأخيرة، تم إدراج هواتف iPhone 6 على أنه "عتيق" والآن حان الوقت لهاتف أيفون أخر للانضمام إلى قائمة المنتجات "القديمة"، فوفقًا لمذكرة حصلت عليها شركة MacRumors، ستجعل أبل جهاز iPhone 5C قديمًا الشهر المقبل.

ووفقًا للتقرير، تم إرسال المذكرة إلى مزودي الخدمة المعتمدين وبناءً على ذلك، سيتم تمييز iPhone 5C و iPad mini من الجيل الثالث بـ"عفا عليه الزمن" اعتبارًا من 1 نوفمبر، مما يعني أن الإصلاحات وتوافر قطع الغيار للمنتج كانت محدودة بالفعل، وبمجرد تقادمها، ستوقف الشركة جميع خدماتها وإصلاحاتها، وفقًا للمذكرة المرسلة من الشركة، الأمر نفسه ينطبق على الجيل الثالث من iPad mini.

يذكر أنه تم إطلاق أبل iPhone 5C في عام 2013 إلى جانب iPhone 5S كجهاز أيفون ميسور التكلفة مع ظهر بلاستيكي وخيارات ألوان نابضة بالحياة ومثيرة، وتم إطلاق الهاتف الذكي باللون الأزرق والأخضر والوردي والأبيض والأصفر.

وقبل وقت طويل من ظهور iPhone SE في الصورة، كان iPhone 5C هو أول جهاز أبل أيفون يتم إطلاقه كجهاز ميسور التكلفة يستهدف السوق الشامل والمستهلكين ذوي الميزانية المحدودة، ومع ذلك، عادةً ما تستدعي أبل منتجًا قديمًا بعد خمس سنوات وما بين سبع سنوات من التوقف عن المنتج.

وبمجرد إيقاف المنتج لأكثر من سبع سنوات، يتم تمييزه على أنه منتج قديم ، مما يؤدي إلى إنهاء كل الدعم من نهاية الشركة، بما في ذلك الإصلاحات من موفري الخدمات الخارجيين.