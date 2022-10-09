شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتس آب يطلق خدمة اشتراك مدفوع للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على إطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة للشركات، ورغم أنه لم يتم إطلاق خدمة الاشتراك المتميز في واتس آب رسميًا بعد، لكنها متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي حاليا، وهذا يعني أن أعضاء برنامج WhatsApp beta فقط هم من يمكنهم الوصول إلى قائمة Premium ، حيث توجد جميع الميزات الإضافية.

ووفقًا لـ WABetainfo ، سيتم تخصيص الاشتراك المميز للشركات، مما يعني أن معظم الميزات المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي، وبحسب ما ورد، يمنحك الحساب المتميز رابط اتصال قابل للتخصيص إلى WhatsApp الخاص بك، والذي يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.

ومن المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معين بدلاً من كتابة رقم هاتف، فيما يحتوي Telegram على ميزة مماثلة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.

وسيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضًا بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في نفس الوقت بنفس الحساب، وبهذه الطريقة ، يمكن للموظفين الاتصال وإدارة حساب الأعمال، وأخيرًا، يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركًا.

ونظرًا لأن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية ، لم يتقدم WhatsApp ببيان رسمي أو إعلان رسمي، لذلك لا نعرف سعر خدمة الاشتراك الجديدة أو تاريخ إطلاقها.