شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدث عن السبب الحقيقى وراء رغبته فى شراء تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، إنه يجد أن التعبير عن نفسه على تويتر أمر علاجي غامض وأن المنصة هي وسيلة لإيصال رسائله إلى الجمهور، وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، قال أغنى رجل في العالم: "ألعب دور الأحمق على تويتر وكثيراً ما أطلق النار على قدمي وأسبب لنفسي كل أنواع المشاكل".

وأجاب المسك بصوت ضاحك عندما سئل لماذا ينغمس رجل جاد لديه أفكار جادة في ألعاب تويتر السخيفة التي قد تكلف أتباعه غالياً، ووفقًا للتقرير، فهو مُغرد متسلسل لأكثر من 108 مليون متابع له "الذين ينتهكون التقاليد ، ويفتخر في ثورات شنيعة، ويقاتل مع المنظمين والموظفين، ويسخر من المنافسين".

وقال التقرير: "من العدل أن نقول إن ماسك مهووس بتويتر، لدرجة أنه تورط في عملية شراء / إيقاف تشغيل ملحمية للمنصة التي استحوذت على وول ستريت وصناعة التكنولوجيا لأشهر"، ووفقًا لماسك، "تويتر بالتأكيد دعوة لزيادة مستوى الألم لديك".

ومع ذلك، قال ماسك: "أنا لا أعمل على تويتر من أجل المال، ليس الأمر كما لو أنني أحاول شراء بعض اليخوت ولا يمكنني تحمل تكلفتها"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla: "لكنني أعتقد أنه من المهم أن يكون لدى الناس أقصى قدر من الثقة والشمول من وسائل تبادل الأفكار وأن تكون موثوقة وشفافة قدر الإمكان".

وقام قاض أمريكي في قضية تويتر-Elon Musk بتعليق المحاكمة حتى 28 أكتوبر، حيث يتداول الطرفان حول كيفية إغلاق صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، وتم منح الوقف بسبب احتجاجات محامي تويترن ثم تلقى تويتر رسالة من Musk للمضي قدمًا في صفقتهم الأصلية البالغة 54.20 دولارًا للسهم الواحد (أو 44 مليار دولار).

وفي ملف جديد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، طلب فريق ماسك القانوني أيضًا من المحكمة تأجيل المحاكمة وجميع الإجراءات الأخرى، ومع ذلك، فإن الصفقة ما زالت قد لا تتم.