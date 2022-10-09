شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختبر محركا لصواريخ النقل فائقة الثقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لصحيفة South China Morning Post، تمكن العلماء من تجاوز الصعوبات التقنية في إنتاج نموذج أولي للمحرك YF-79 المخصص للمرحلة الثالثة للصواريخ الفضائية الفائقة الثقل.

وتشير الصحيفة، إلى أن الخبراء اختبروا بنجاح محركا جديدا لصاروخ النقل الفائق الثقل Long March 9، المصمم ليلعب دورا رئيسا في استكشاف القمر ويؤدي مهام في الفضاء البعيد.

والمحرك YF-79 الذي وزنه 25 طن يعمل بوقود هيدروجين- أكسجين مع دورة دفع تمددية. المرحلة الأولى من الصاروخ مزودة بأربعة محركات من نوع YF-130 وتعمل بوقود الأكسجين- الكيروسين مع دورة احتراق إضافية. أما المرحلة الثانية من Long March 9، فمزودة بمحركين من نوع YF-90 وتعمل بوقود الهيدروجين والأكسجين، ومحركات YF-79 الجديدة المطورة وعددها أربعة، مخصصة للمرحلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتمكن صاروخ Long March-9 من حمل ما يصل إلى 140 طنا من الحمولة إلى مدار قريب من الأرض، ومن 15 إلى 50 طنا إلى القمر ، ومن 12 إلى 44 طنا إلى المريخ.