شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرحب بمغنى الراب Kanye West بعد فرض انستجرام قيودًا على حسابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بـ Kanye West مغني الراب، بالعودة إلى تويتر بعد وضع قيود على انستجرام، مما دفعه إلى تبديل المنصات الاجتماعية والتغريد علي تويتر لأول مرة منذ عام 2020.

نشر ويست صورة تظهره جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Mark Zuckerberg مع تسمية توضيحية تقول: "انظر إلى هذا Mark، كيف خرجت من انستجرام"، وفقاً لموقع businessinsider.0

غرد ماسك رداً على ذلك قائلاً: "مرحبًا بك مرة أخرى في تويتر، يا صديقي!"

أكد انستجرام، وهو جزء من Meta، لـموقع Insider أنه فرض قيودًا على حساب West، رغم أنه لم يقدم تفاصيل، وحذف بعض المحتوى الخاص به المخالف لسياسات التطبيق، وأضاف المتحدث أن الحسابات التي تخرق بشكل متكرر إرشادات مجتمع النظام الأساسي قد يتم تقييدها مؤقتًا من النشر أو التعليق أو إرسال رسائل مباشرة، ورفضت ميتا التعليق على المنشورات التي تم حذفها من حساب ويست، أو السياسة التي انتهكها.

ماسك، الذي يجري حاليًا محادثات لشراء تويتر، كان صديقًا لـ West منذ عام 2011، حيث وصف الملياردير التكنولوجي الفنان بأنه أكبر مصدر إلهام له وأشاد بعمله، من ناحية أخرى، فإن علاقة ماسك وزوكربيرج أكثر هشاشة.