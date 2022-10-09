شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس أطلقت صاروخ Falcon 9 بقمرين صناعيين فى مهمة رقم 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت سبيس إكس صاروخ فالكون 9 في مهمتها رقم 14 أمس السبت، حيث أرسلت قمرين صناعيين للاتصالات التجارية إلى المدار، وهي الثالثة لسبيس إكس في الأيام الأربعة الماضية.

وانطلق فالكون 9، التي يعلوه قمر إنتلسات Galaxy 33 و Galaxy 34، من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا أمس 7:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 01:05 بتوقيت مصر، وفقاً لموقع space.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض وهبطت على متن طائرة بدون طيار تابعة لشركة سبيس إكس A Shortfall of Gravitas بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، كانت السفينة الآلية متمركزة في المحيط الأطلسي، على بعد مئات الأميال من ساحل فلوريدا.

كان هذا هو الإطلاق الرابع عشر والهبوط لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، حيث ساعد الصاروخ سابقًا في إطلاق الأقمار الصناعية GPS III-3 و Turksat 5A، ومهمة Transporter-2 rideshare و 10 مجموعات كبيرة من أقمار الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX.

كان إطلاق أمس هو الثالث لسبيس إكس في غضون أربعة أيام، أطلقت الشركة مهمة رواد الفضاء Crew-5 لناسا يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من 52 قمرا صناعيا من Starlink.

كان من المفترض في الأصل إطلاق رحلة السبت مساء الخميس 6 أكتوبر، ولكن فالكون 9 بدأت في إجهاض تلقائي قريبًا قبل الإقلاع المخطط له، قال إيلون ماسك، مؤسس شركة SpaceX ومديرها التنفيذي، عبر موقع تويتر يوم الخميس، إن سبب الإجهاض هو تسرب صغير للهيليوم، ثم دفعت SpaceX عملية الإطلاق إلى يوم السبت لإجراء فحوصات إضافية للمركبة.