شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر مروحياتها المطوّرة لخدمات الإطفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "مروحيات روسيا" أنها بدأت أختبارات جديدة على مروحيات Ka-32A11BC الحديثة القادرة على إطفاء الحرائق، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "بدأت مؤخرا مرحلة جديدة من اختبار مروحيات Ka-32A11BC الجديدة، هذه المروحيات حصلت على محركات تمكنها من العمل في ظروف الطقس البارد، وتمنحها فترات تحليق أطول مقارنة بالأجيال السابقة من مروحيات Ka-32A".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات حلقت مروحية Ka-32A11BC الجديدة لمدة 37 دقيقة، وأظهرت أجهزتها ومعداتها استقرارا ممتازا في العمل والأداء".

وتبعا للبيان فإن المروحية زودت بمحركات VK-2500PS-02 التي طورتها شركة "روستيخ" الروسية، وجهّزت بأنظمة ملاحة رقمية حديثة، وقمرة قيادة زجاجية كبيرة، ومعدات تمكن طاقمها من العمل في وجود الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق، كما زوّدت بمعدات تمكن طياريها من استعمال خوذ الرؤية الليلية الحديثة، ويمكن تجهيزها بمعدات خارجية تسهّل عمليات الإنقاذ والإطفاء.