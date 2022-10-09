شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تسجيل الدخول إلى حساب Gmail على الكمبيوتر أو الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهل Gmail ليس فقط الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ولكن أيضًا الاتصال بخدمات Google الأخرى، مثل محرر مستندات Google و Google Drive وتقويم Google، كما يمكنك تنفيذ إجراءات، مثل إضافة حدث إلى التقويم الخاص بك أو مشاركة مستند Google، باستخدام حساب Gmail الخاص بك، ولكن قبل أن تتمكن من القيام بأي من ذلك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هذه هي خطوات تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك على الكمبيوتر أو الهاتف:

يتم عادةً تسجيل دخولك تلقائيًا إلى Gmail على هاتفك، ومع ذلك، إذا قمت بتسجيل الخروج أو حذف التطبيق، فإليك كيفية تسجيل الدخول مرة أخرى.

1. قم بتنزيل وفتح تطبيق Gmail على جهاز iOS أو Android.

2. اضغط على زر تسجيل الدخول في الجزء السفلي من الشاشة، إذا كان لديك بالفعل حساب بريد إلكتروني مرتبط بالتطبيق وتريد إضافة حساب آخر، فما عليك سوى الضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى ثم اضغط فوق إضافة حساب آخر.

3. في الصفحة التالية، اضغط فوق Google.

4. اضغط فوق "متابعة" للسماح لـ Google بتسجيل الدخول إلى حسابك.

5. اتبع الخطوات لتسجيل الدخول.

يمكنك تحديد المربع بجوار "تذكرني" لتظل مسجلاً للدخول إلى حساب Gmail الخاص بك على جهازك.





كيفية تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك على الكمبيوتريمكنك لتسجيل الدخول إلى Gmail على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي، الانتقال إلى Gmail.com وإدخال البريد الإلكتروني لحسابك (أو رقم الهاتف المرتبط به) عند المطالبة، وإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

حدد المربع بجوار "تذكرني" إذا كنت ترغب في الاستمرار في تسجيل الدخول تلقائيًا.

وإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول على جهاز عام أو مشترك، فلا تنس تسجيل الخروج من Gmail عندما تنتهي من ذلك اليوم.