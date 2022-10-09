شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يراقب نبضات قلبك عن طريق وضع ميكروفون جهازك على صدرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت سماعة الطبيب التقليدية في عام 1816، ولكن بعد مرور 200 عام تقريبًا أصبح من الممكن وضع الهاتف الذكي على صدرك وتسجيل ضربات القلب، فيمكن لسماعة طبية إلكترونية على الهاتف الذكي أن تمهد الطريق للأطباء لمراقبة قلوب المرضى عن بعد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تطبيق تم تطويره بواسطة فريق يضم King's College London يسجل ليس فقط الرتم الأساسي للقلب النابض ولكن الأصوات الموجودة بين الصمامات التي تفتح وتغلق.

قد يكون استخدامه الرئيسي في المستقبل هو الكشف عما إذا كان شخص ما يعاني من مشكلة قلبية، مما يسبب صوتًا غير طبيعي بين دقات القلب، ويشير إلى أن شخصًا ما يعاني من مرض في صمام القلب.

ويمكن أن يوفر أيضًا معلومات إضافية للكشف عن الرجفان الأذيني، المعروف أكثر باسم عدم انتظام ضربات القلب، ويتم التعرف عليه بشكل أفضل من خلال مخطط صدى القلب، والذي يمكن دمجه في ساعة ذكية، ولكن التطبيق يمكن أن يوفر المزيد من المعلومات في المستقبل.

يُظهر بحث جديد حول تطبيق Echoes، من المقرر تقديمه في حدث New Scientist Live في لندن في نهاية هذا الأسبوع، أن أكثر من 80% من الأشخاص قادرون على إنشاء تسجيل عالي الجودة لقلبهم بدقة عن طريق وضع هواتفهم على صدورهم.

أظهر تحليل لـ 1148 مستخدمًا أن بإمكان الأشخاص اكتشاف نبضات قلبهم بغض النظر عن جنسهم أو وزنهم، على الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا استغرقوا وقتًا أطول قليلاً للتعود على التكنولوجيا.

ويستخدم التطبيق أيضًا من جانب الأشخاص للاحتفاظ بتذكارات أحبائهم المحتضرين، من خلال تسجيل نبضات قلبهم، حيث يحمل المستخدمون ببساطة هواتفهم مقابل صدورهم في واحدة من أربع مناطق موصى بها، ثم تسجيل رقم قياسي، ثم حفظ ملف الصوت.