شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تعلن عن تطبيق ويندوز جديد ليحل محل تطبيق Origin قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناشر الألعاب الشهير Electronic Arts (EA) عن تطبيق ويندوز جديد سيحل قريبًا محل Origin - وهو برنامج إطلاق حصري للكمبيوتر الشخصي ظهر لأول مرة في عام 2011، وقد تم تصميمه للتنافس مع واجهات متاجر أجهزة الكمبيوتر الرقمية الأخرى مثل Steam.

وفي عام 2020 ، أعلنت Origin أن مكتبة الألعاب الخاصة بهم ستكون قابلة للتحويل إلى Steam وسمحت للناشر ببيع ألعابه على المنصة، ومع ذلك ، حتى بعد الدمج ، احتاج المستخدمون إلى Origin لتشغيل عناوين EA التي اشتروها من خدمة التوزيع الرقمي.

وتقول EA أن التطبيق قد بدأ في طرحه للمستخدمين، وتدعي EA أن هذا التطبيق الجديد هو "أسرع وأخف عميل كمبيوتر شخصي حتى الآن" ، وفقًا لبيان من الشركة، وقام الناشر بالفعل بإعادة تسمية خدمات EA Access و Origin Access الخاصة به تحت شعار EA Play.

وتقول EA أن التطبيق الجديد متاح حاليًا فقط لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وفي الوقت نفسه ، يتعين على مستخدمي Mac الانتظار أكثر لعميل الكمبيوتر الجديد هذا بينما يستمر Origin في العمل من أجلهم.

وستتم دعوة مستخدمي ويندوز الذين لديهم بالفعل حساب Origin تلقائيًا لنقل حساباتهم إلى تطبيق EA الجديد، ومن المهم ملاحظة أن مستخدمي Origin الحاليين سيكونون قادرين بسهولة على نقل ألعابهم والحفظ السحابي / المحلي وقوائم الأصدقاء والمحتويات الأخرى إلى التطبيق الجديد.

وتدعي EA أن التطبيق الجديد يتميز بتصميم أكثر سهولة في الاستخدام ومجهز بميزات مثل تنزيلات الألعاب التلقائية وتحديثات الخلفية، وسيسمح تطبيق EA الجديد للمستخدمين أيضًا بتوسيع قوائم أصدقائهم من خلال ربط حساب EA الخاص بهم بمنصات أخرى مثل Steam و Xbox و PlayStation، وسيكون لدى المستخدمين أيضًا معرف فريد لأصدقائهم للعثور عليهم بسهولة.

ويأتي التطبيق بعد عقد من إطلاق Origin لأول مرة، و كانت الإشارة البارزة للتطبيق في عام 2020 عندما قررت EA استبدال النظام الأساسي بعميل Windows جديد، وسجلت شركة EA's Origin قاعدة مستخدمين تزيد عن 50 مليون مستخدم ، ومع ذلك تم انتقاد الخدمة بسبب عيوب أمنية ومخاوف من التجسس.