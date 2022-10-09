شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات حول تغير الصفيحة الجليدية فى القارة القطبية الجنوبية مع تبدل الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن الأنهار الجليدية التي تتحرك ببطء تتدفق بشكل أسرع في القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الصيف، ووفقًا للباحثين، فإن الأنهار الجليدية سريعة التدفق تعمل على تغذية جرف جليدي ضخم، وهو منصة عائمة من الجليد بحجم ويلز تقريبًا في شبه جزيرة أنتاركتيكا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون باستخدام صور من الأقمار الصناعية Sentinel-1 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أن الأنهار الجليدية التي تغذي الجرف الجليدى تتسارع بنحو 15% ىخلال صيف أنتاركتيكا.

وتؤدى بعض تقديرات مساهمة القارة القطبية الجنوبية الإجمالية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مبالغًا فيه، ومن المهم معرفة مقدار الجليد الذي يتم تغذيته في الرفوف الجليدية، لأن الدراسات السابقة أظهرت أن الرفوف الجليدية تذوب بسرعة.

قاد الدراسة الجديدة خبراء في جامعة كامبريدج وشركة الهندسة النمساوية ENVEO ونشرت اليوم في مجلة The Cryosphere.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه الدورات الموسمية على الجليد الأرضي المتدفق إلى الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.

قالت باحثة الدراسة كارلا بوكسال من معهد سكوت بولار للأبحاث (SPRI) في كامبريدج لـ MailOnline: "الأهم من ذلك، أن هذا العمل هو المرة الأولى التي يُلاحظ فيها تسارع الأنهار الجليدية على الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي في صيف أنتاركتيكا".

لم يتم أخذ هذا السلوك الموسمي في الحسبان في بعض تقديرات فقدان الجليد المتوقع من القارة القطبية الجنوبية، مما يشير إلى أن بعض تقديرات مساهمة القارة القطبية الجنوبية المتوقعة في ارتفاع مستوى سطح البحر قد تكون إما مبالغًا فيها أو تم التقليل من شأنها.

كما أنه على الرغم من صلابة الأنهار الجليدية، إلا أنها تتدفق في الواقع مثل النهر، ويتحرك الجليد باستمرار، على الرغم من أن هذه الحركة بطيئة للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتها بالعين البشرية.

يعتمد العلماء على كاميرات الفاصل الزمني بدلاً من ذلك، لإظهار حركة الجليد الجليدي ومدى سرعة انتقاله.

قالت بوكسال إن المعدل الأسرع لتدفق الأنهار الجليدية يؤدي إلى خسارة أكبر في الكتلة من الأنهار الجليدية نفسها، ولكن من المحتمل أيضًا ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضافت: "فقدان الكتلة الجليدية من الأنهار الجليدية (أي الجليد الأرضي) يساهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر، حتى لو كانت الكتلة الجليدية المفقودة تتغذى على الجرف الجليدي، وهذا لأن الرفوف الجليدية تطفو في المحيط، لذلك عندما يتغذى الجليد على الرف الجليدي، تضاف كتلة إضافية إلى المحيط".