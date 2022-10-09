شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انفجار السيارات الكهربائية فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفجر السيارات الكهربائية في فلوريدا بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار إيان المسئولة عن تآكل البطاريات واشتعال النيران، حيث يتعامل رجال الإطفاء في فلوريدا مع مشكلة جديدة في أعقاب الفيضانات المدمرة لإعصار إيان، وهى الحرائق المتفجرة التي تسببها البطاريات المشبعة بالمياه في السيارات الكهربائية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما تستهلك بطاريات السيارات الكهربائية كمية كبيرة من الماء، فإنها معرضة لخطر التآكل الذي يمكن أن يؤدي إلى حرائق غير متوقعة، وفقًا لمسؤول إطفاء كبير في الولاية، وهي ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أمريكا بعد كاليفورنيا، مع 95000 سيارة مسجلة.

ليس من الواضح بالضبط عدد المركبات الكهربائية التي تأثرت بمياه فيضان العاصفة، ولكن ظهر رجال إطفاء في نابولي بفلوريدا، وهم يتعاملون مع حريق اندلع من بطارية تسلا، ويمكن سماع المارة وهم يقولون إن الطاقم استخدم مئات الجالونات من الماء.

غمر الإعصار إيان العديد من المدن على طول الساحل الغربي لولاية صن شاين عندما وصل إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الرابعة لتعبئة رياح 155 ميل في الساعة.

أدت العاصفة الشرسة إلى مقتل 101 شخص وأضرار بمليارات الدولارات حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أكثر الأعاصير تكلفة على الإطلاق في البلاد، وعند وصولها إلى اليابسة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 2.6 مليون شخص على مستوى الولاية.