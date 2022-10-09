شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 مميزات جديدة بهواتف Pixel 7 لالتقاط الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن سلسلة هواتف جوجل بيكسل 7، والتى تضم هاتفي Google Pixel 7 و Pixel 7 Pro ، وقد كشفت جوجل أن الهاتفين يأتيان مدعومان بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالكاميرا، حيث يمكن أن تساعد خوارزميات التعلم الآلي في تحسين الصور ومقاطع الفيديو، وفيما يلي بعض ميزات الكاميرا الجديدة والمحسنة التي تقدمها هواتف Pixel

- ميزة Guided Frame عرضت Google ميزة جديدة تسمى Guided Frame التي لا تساعد الأشخاص فقط في التقاط صور سيلفي رائعة ولكنها تساعد أيضًا في النقر فوق صورة خاصة بهم باستخدام الأوامر الصوتية.

- لون حقيقي لإبراز الفروق الدقيقة في درجات لون البشرة الداكنة بدقة - لون حقيقي لإبراز الفروق الدقيقة في درجات لون البشرة الداكنة بدقة عرضت Google سلسلة Real Tone مع Pixel 6 ، ومع ذلك ، فإن الميزة أقوى هذا العام، حيث تقول Google إن الفروق الدقيقة في درجات لون البشرة الداكنة يمكن الآن إعادة إنتاجها بدقة في اللقطات الليلية.

-ميزة ML Denoiser لصور ليلية سريعة ودقيقة تأتي كاميرات Pixel 7 و Pixel 7 Pro الآن مع ML Denoiser التي يُزعم أنها تلتقط صورًا مضاءة جيدًا ونقية في المواقف المظلمة بسرعة مضاعفة في الجيل السابق من هواتف Pixel الذكية.

-ميزة Photo Unblur لإزالة الضوضاء من أي صورة رقمية لديك يمكن لـ Photo Unblur إزالة الضبابية والضوضاء المرئية من أي صورة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. إنه متاح فقط مع صور Google على سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية.





-ميزة Magic Eraser لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصورلقد رأينا بالفعل هذه الميزة في سلسلة Google Pixel 6 وهي تتيح لك إزالة الكائنات غير المرغوب فيها في صورتك لجعل الصور مثالية.





- ميزة Cinematic Blur لإضفاء لمسة احترافية على مقاطع الفيديو الخاصة بكCinematic Blur يشبه إلى حد ما الوضع السينمائي الخاص بـ iPhone حيث يعطي عمقًا مجالًا في مقاطع الفيديو ويستفيد من تقنية ML لتقديم إخراج شبيه بالسينما.





- ميزة HDR 10 لتصوير مقاطع فيديو ساطعة مع نطاق ألوان أوسعيسمح HDR 10 بت للمستخدمين بالتقاط صور مشرقة مع مجموعة واسعة من الألوان وتباين أكبر.





- استقرار نشط لمقاطع فيديو احترافيةتقول Google أن Pixel 7 يستخدم الأجهزة والبرامج لالتقاط مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي بأقل قدر من الهزات أو بدونها دون استخدام أي معدات فاخرة.





ضبط بؤري تلقائي محسّنيتيح التركيز البؤري التلقائي المحسّن في مقاطع الفيديو للمستخدمين إبقاء الموضوع في وضع التركيز البؤري والتقاط اللحظات بوضوح كبير.





تحسين الكلام للتخفيف من الضوضاء تم توسيع تحسين الكلام ليشمل كاميرات كلا الهواتف الذكية، تزيل هذه الميزة ضوضاء الخلفية وتسجيل صوت واضح عندما تتحدث فيه.