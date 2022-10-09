شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيجنال يختبر ميزة جديدة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر تطبيق التراسل الفوري Signal إصدارًا تجريبيًا يتضمن ميزة القصص الشائعة، حيث أعلنت المنصة أن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص مع الأصدقاء على Signal، وتمامًا مثل القصص على Snapchat و Instagram و Facebook و YouTube وحتى WhatsApp ، سيختفي المحتوى الذي تشاركه بعد 24 ساعة.

وأعلن مطور أندرويد Greyson Parrelli في منشور مجتمع Signal أن Stories on Signal ستكون مشفرة من طرف إلى طرف مما يمنح المستخدمين "طريقة جديدة للتواصل على Signal دون المساس بالخصوصية"، وتجدر الإشارة إلى أن الدردشات الموجودة على منصة المراسلة يتم تشفيرها أيضًا من طرف إلى طرف.

وعلاوة على ذلك ، يمكنك التحكم في من تشارك قصصك معهم، ويمكن للمستخدمين اختيار مشاركة قصصهم مع جميع اتصالات Signal الخاصة بهم ، والتي تشمل جهات الاتصال الخاصة بهم وكذلك أي شخص أجروا معه دردشة فردية على النظام الأساسي.

وسيسمح Signal للمستخدمين أيضًا بمشاركة القصص مع قائمة مخصصة من الأصدقاء - مثل "Close Friends" على Instagram - أو مع أي من مجموعات Signal التي أنت جزء منها، وغني عن القول أنه عند مشاركة القصص مع مجموعاتك ، "يمكن لأي شخص في تلك المجموعة مشاهدة قصة المجموعة تلك ومشاركتها والتفاعل معها والرد عليها".

ويقول باريلي بما أن ميزة القصص في مرحلة تجريبية ، فلن يتمكن من رؤية قصص مختبري الإصدار التجريبي الآخرين إلا أولئك الذين هم أنفسهم مختبِرون للنسخة التجريبية، ومع ذلك ، فإن المنشور يلمح إلى أن Signal ستسمح للمستخدمين بأخذ استراحة من الميزة ولن يتم فرضها عليهم كما هو الحال في الأنظمة الأساسية الأخرى.

ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل القصص تمامًا في قائمة الإعدادات، وسيؤدي تحديد هذا إلى منع المستخدمين من إنشاء القصص بالإضافة إلى مشاهدة قصص أي شخص آخر، وسيتنافس Signal مع قائمة طويلة من المنافسين الذين امتلكوا ميزة Stories لفترة طويلة الآن.