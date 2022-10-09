شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو هاتف Google Pixel الأكثر مبيعًا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google للتو سلسلة Pixel 7 من الهواتف الذكية على مستوى العالم، وبينما كانت الشركة مشغولة بالحديث عن التطورات في التقنيات التي تمتلكها الهواتف الجديدة، أشارت بيانات من International Data Corporation (IDC) إلى وجود هاتف ذكي قديم من مجموعة Pixel جذب العملاء أكثر من غيره.

وتُظهر البيانات من شركة IDC للتحليلات البحثية أن Pixel 3 هو أكثر هواتف Google Pixel مبيعًا على الإطلاق، فيما تعد جوجل لاعب صغير عندما يتعلق الأمر ببيع الهواتف الذكية، ويشير التقرير أيضًا إلى أن أياً من طرازاتها السابقة لم يتجاوز 10 ملايين من حيث المبيعات، كذلك فإن نقطة بيانات أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه كلما أطلقت جوجل طرازين (XL في المتغيرات المبكرة وسلسلة Pro التي تبدأ Pixel 6) ، دائمًا ما يتم بيع الهواتف الأصغر بشكل أفضل.

وقد تمت مشاركة بيانات IDC بواسطة فلاد سافوف من Bloomberg ، والذي قام أيضًا بتغريد أنه "منذ أن أطلقت جوجل هواتف Pixel في عام 2016 ، تم بيع 27.6 مليون وحدة، وهذا يمثل 1/10 من مبيعات Samsung لعام 2021".