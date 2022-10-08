شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الناس يختارون وجبات أكثر صداقة للبيئة عند عرض الملصقات البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ستغير طلبك إذا كنت تعلم أنه يؤثر على البيئة؟ توصلت دراسة إلى أن معظم الناس، عند إعطاء "ملصقات بيئية" للخيارات الموجودة في قائمة الطعام، يختارون وجبة أكثر استدامة، وسأل الباحثون في جامعة بريستول المشاركين في الاستطلاع حيث كان الخيار النباتي باللون الأخضر لمعظم الاستدامة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدوا أن 5% أكثر من المشاركين ذهبوا للخضروات عندما تم تضمين الملصقات البيئية، في حين ذهب 15% أكثر للنبات أو الدجاج، وهو الخيار الثاني الأكثر استدامة.

كتب الباحثون: "كانت التسمية البيئية فعالة بشكل خاص بين أولئك الذين لديهم الدافع للعمل بشكل مستدام."

يضر تناول اللحوم ومنتجات الألبان بالبيئة بعدة طرق مختلفة، مما يدفع الكثير من الناس إلى اختيار نظام غذائي نباتي.

تساهم تربية الماشية، حسب بعض التقديرات، بنسبة 14.5 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

تطلق الأبقار والخنازير وحيوانات المزرعة الأخرى كميات هائلة من غاز الميثان في الغلاف الجوي، وعلى الرغم من وجود غاز الميثان في الغلاف الجوي أقل من غازات الدفيئة الأخرى، إلا أنه أكثر فاعلية بحوالي 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة.

تعني تربية الماشية أيضًا تحويل الغابات إلى أراضٍ زراعية، مما يعني قطع الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم بشكل أكبر في تغير المناخ.

كما يتم قطع المزيد من الأشجار لتحويل الأرض لزراعة المحاصيل، حيث يتم استخدام حوالي ثلث إجمالي الحبوب المنتجة في العالم لإطعام الحيوانات التي يتم تربيتها للاستهلاك البشري.