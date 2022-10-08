اطلاق هاتف Google Pixel 7 مع ساعة Pixel Watch الجديدة

هاتف Google Pixel 7 تم اطلاقه رسميًا بشكل نهائي بعد العديد من التسريبات التي لا تنتهي، بالطبع كل التسريبات التي قرأت عنها قد تحققت مع هذه الهواتف، نفس التصميم الذي رأيناه في مؤتمر Google I/O الماضي بنفس كل المواصفات المُسربة، هناك بعض مزايا السوفتوير الخارجة من الـGoogle Tensor G2 أيضًا، هواتف Pixel هي هواتف Software من رأيي، في هذا الخبر سريعًا ننقل لكم مواصفات هواتف Pixel 7 الجديدة وما تم الإعلان عنه حول ساعة Google Pixel Watch فتابع معنا.

مواصفات Google Pixel 7

الهاتف Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro الشاشة من نوع AMOLED بمعدل سطوع 1400nits ودعم للـHDR10+ بمعدل تحديث 90Hz بحجم 6.3 بوصة ودقة 1080×2400 من نوع LTPO AMOLED بمعدل سطوع 1500nits ودعم للـHDR10+ بمعدل تحديث 120Hz بحجم 6.7 بوصة ودقة 1440×3120 المعالج Google Tensor G2 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية ثنائية الكاميرا الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 48MP وفتحة عدسة f/3.5 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة Ultrawide بدقة 10.8MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بسعة 4355mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 20Watt بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 23Watt

نظرة على الهواتف

في الواقعه فإن الهواتف مملة ليست جديدة لا تحمل أي شيء جديد من العام الماضي، نفس تركيب الكاميرات، ربما تغيير بسيط في الـTelephoto بمستشعر أصغر للأسف هذا العام طبعًا في Pixel 7 Pro هذه المرة، تغيير في إطار الكاميرات ليكون من المعدن بدلًا من الزجاج، والمزيد من مميزات الـSoftware التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي بفضل من؟ بفضل Tensor G2 بالطبع، تحسينات Google في هذا المعالج لم تكن على مستوى الأداء مثلًا او التحديث، هذا المعالج أضعف من Snapdragon 888 plus حتى الآن، أمر غريب لكن لا معضلة كبيرة على أي حال فالمستوى الخاص بالمعالج ليس متدنيًا، لكن ما نراه من جوجل انها لا تريد ان تعطيك تجربة أرقام مرتفعة بل هي تريد ان تعطيك تجربة اندرويد متكاملة وأكثر تكاملًا من هواتف اندرويد الأخرى، هذا هاتف ذكاء اصطناعي وSoftware اكثر من كونه هاتف مواصفات

ساعة Google Pixel Watch

ساعة Pixel Watch ساعة جوجل الأولى في عالم الساعات الذكية، والتي تُشكل بداية غير مُبشرة او بداية غريبة بعض الشيء، الشاشة تشبه في تصميمها ساعة Galaxy Watch Active 2 بشكل كبير جدًا، ساعة دائرية بواجهة منحنية بالكامل عليها مع الشاشة في المنتصف، لكن بحواف كبيرة الحجم بشكل كبير جدًا، الشاشة نفسها صغيرة جدًا وسط هذه الحواف من رأيي، هي ساعة بقطر 41 ملليمتر وهو ما يقلق من ناحية البطارية وعمرها، تقول جوجل بأن عمرها يصل الى 24 ساعة من الاستعمال مع تتبع نبضات القلب المستمر، الرقم يبدو جيدًا اتمنى ان يكون عمر هذه البطارية قويًا فعلًا بهذا الشكل.

الساعة تعاون بين Google وFitbit منذ ان اشترتها جوجل في الماضي، ومن الغريب في الأمر ان التعاون هذا بين الشركتين أدى لاستعمال تطبيق Fitbit في المتابعة الصحية بدلًا من Google Fit، طبعًا بهذا الشكل ستكون هناك مزايا متاحة فقط للمشتركين الذين يدفعون اشتراك Fitbit المدفوع، الساعة تعطيك 6 أشهر من الاشتراك بشكل مجاني في البداية لكن بعد هذه الـ6 أشهر ستحتاج الى الاشتراك للحصول على كامل مزايا Fitbit على الساعة، وهو أمر سيء، من ناحية أخرى ساعة Google Pixel Watch هي جزء لا يتجزأ من النظام الخاص بجوجل وبأجهزة جوجل الذكية، لكنها ليست أفضل اختيار لساعة ذكية من رأيي. سعر الساعة 350 دولار للنسخة العادية، و400 دولار للنسخة الداعمة لشبكات الهواتف المحمولة.