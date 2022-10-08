شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء الروس يدرسون مدى تأثير انعدام الجاذبية على عمل القلب والتنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين، إنه قام بالتعاون مع زميله سيرجي بروكوفييف، بتحليل مخطط كهربية القلب ومواصفات التنفس بإيقاعات مختلفة، بما في ذلك أثناء تأخير التنفس، وذلك بعد أن باشرا بدراسة كيفية تأثير انعدام الجاذبية على القلب ومعايير التنفس في إطار تجربة "كارديوفيكتور" العلمية الطبية التي تجرى على متن المحطة الفضائية الدولية.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، فإنه عادة ما يتم تحليل مثل هذه البيانات قبل الرحلة الفضائية وبعدها لمقارنتها فيما بينها. ويقول الأطباء إن فترة تأخير التنفس تزداد في ظروف انعدام الجاذبية.

وتهدف تجربة "Cardiovector" إلى إجراء دراسة شاملة لنظام القلب والأوعية الدموية في عملية تكيف جسم الإنسان على ظروف انعدام الجاذبية لفترات طويلة. ويتم تسجيل البيانات الفسيولوجية وإرسالها إلى الأرض.

يذكر أن وكالة "تاس" الروسية وقّعت مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية في 17 نوفمبر عام 2021 مذكرة تعاون افتتح بموجبها على متن المحطة الفضائية الدولية مركز صحفي. وكان رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين أول مراسل لـ"تاس" على متن المحطة، ثم حل محله أوليغ أرتيمييف ويتولى رائد الفضاء دميتري بيتيلين في الوقت الراهن رئاسة المركز الصحفي لوكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية.