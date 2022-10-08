ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات وأسعار هاتف سامسونج Galaxy A54

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت “سامسونج” عن أحدث منتجاتها للفئة المتوسطة وهو هاتف Galaxy A54، وسيأتي بتصميم شبابي أنيق بجانب العديد من الإمكانات المتميزة والسعر المناسب.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54

سينطلق هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة ذات حواف منحنية من نوع PLS TFT LCD ، يبلغ قياسها 6.73 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وثقب صغير في أعلي منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 ، بمعالج من شركة كوالكوم نوع Snapdragon 765G 5G ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 ، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 ، علي ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، كما يدعم تقنيات NFC و Bluetooth و GPS.

السعر

من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر ما يعادل 450 دولار، أي ما يعادل حوالي 7000 جنيه مصري.