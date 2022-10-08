شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطالب المستخدمين بمشاركة الروابط ونسخها بدلاً من التقاط لقطات شاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة التدوين المصغرة تويتر في إرسال إشعارات إلى العديد من المستخدمين أثناء التقاطهم لقطات شاشة للتغريدات ، ودفعهم إلى مشاركة التغريدات بدلاً من ذلك، حيث تم رصده لأول مرة بواسطة باحثة التطبيقات Jane Manchun Wong ، وبدأ Twitter في إرسال إشعارات منبثقة إلى بعض المستخدمين عند التقاط لقطة شاشة.

وكتبت: "يحاول Twitter إقناعي بمشاركة التغريدة أو نسخ الرابط بدلاً من التقاط لقطة شاشة للتغريدة".

واكتشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا أيضًا الميزة الجديدة التي يتم طرحها لبعض المستخدمين، وقال "تويتر لا يريدك أن تسجل تغريدات على تويتر بعد الآن. إنه يريد مستخدمين نشطين على المنصة يشاهدون التغريدات بدلاً من لقطات الشاشة على منصات منافسة. تظهر إحدى هذه الصور الآن عند التقاط لقطة شاشة".

ويبدو أن الميزة الجديدة هي محاولة من Twitter لجلب المزيد من المستخدمين إلى أنظمتها الأساسية بدلاً من مجرد قراءة لقطات الشاشة المعاد توجيهها، وفي الوقت نفسه ، بدأ Twitter في طرح ميزة "زر التحرير" للمشتركين باللون الأزرق في الولايات المتحدة.

وأطلقت المنصة بالفعل "زر التحرير" للمشتركين باللون الأزرق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، مع ملاحظة أن الميزة الجديدة لتحرير التغريدات تأتي مع بعض القيود. على سبيل المثال ، لا يمكن للمستخدمين تعديل التغريدات بعد 30 دقيقة من نشرها.

ويتم دفع اشتراكات Twitter Blue على أساس شهري ، ويتم تسعيرها إقليمياً بناءً على السعر الحالي للولايات المتحدة البالغ 4.99 دولارًا أمريكيًا.