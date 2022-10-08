شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح أبل في أيفون 14 تقل عن الإصدارات السابقة بسبب ارتفاع التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر شهر منذ أن كشفت أبل النقاب عن أجهزة أيفون الجديدة - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حيث يجلب طرازا Pro iPhone بعض التغييرات الجوهرية مقارنة بأسلافهما ، في حين أن الطرز غير الاحترافية هي ترقيات تدريجية.

وقد ظلت أسعار الطرازات الجديدة (باستثناء iPhone 14 Plus) على حالها مثل طرازات iPhone 13 للعام الماضي ، وقد لا تكون خطوة نقدية مفيدة لشركة أبل، فوفقًا لآخر تقرير من Nikkei Asia ، ارتفعت تكلفة تصنيع طرازات iPhone 14 بنسبة 20 في المائة ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ، كما يشير التقرير، ونظرًا لأن الأسعار ظلت على حالها بالنسبة للطرازات الثلاثة ، فقد أثرت هوامش الربح لأبل بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع.

ويشير التقرير إلى أن إنتاج طراز "Pro Max" كلف أبل حوالي 400 دولار إلى 450 دولارًا منذ عام 2018، ومع ذلك ، تبلغ تكلفة iPhone 14 Pro Max حوالي 501 دولارًا لشركة أبل ، والسبب وراء هذا الارتفاع في التكلفة هو السعر الأعلى لشريحة A16 Bionic ، والتي تكلف وحدها 110 دولارات.

وقد يكون ارتفاع سعر شريحة A16 Bionic الجديدة هو السبب في أن طرازي iPhone 14 غير Pro يأتيان مع شريحة A15 Bionic العام الماضي، مع ملاحظة أن A16 Bionic تكلف 2.4 مرة أكثر من A15 Bionic.

وعلاوة على ذلك ، تأتي طرازات iPhone 14 Pro مع مستشعرات CMOS جديدة من Sony ، والتي تعد أكبر بنسبة 30 بالمائة ولكنها تأتي أيضًا مع زيادة في السعر بنسبة 50 بالمائة، حيث أن مستشعر واحد يكلف أبل 15 دولارًا.

وقال Minatake Kashio ، شركة Fomalhaut Techno Solutions ، وهي شركة أبحاث مقرها طوكيو: "من الواضح أن أبل ليس لديها خيار آخر سوى اللجوء إلى استراتيجية تركيب أجهزة عالية الأداء لتمييز نفسها لأنها لا تستطيع التنافس على وظائف جديدة"، ومنذ أن بدأت أبل في استخدام المكونات الداخلية ، كان هناك ارتفاع في شراء قطع الغيار من الولايات المتحدة ، والذي يمثل الآن ثلث التكلفة الإجمالية.