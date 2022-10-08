شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب أطلق على "جوجل كروم" المتصفح "الأكثر خطورة" لعام 2022.. إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من متصفحات الويب - بما في ذلك Google Chrome و Mozilla Firefox و Microsoft Edge و Safari و Opera والمزيد - لتصفح الإنترنت ولكن لا تتمتع جميع المتصفحات بنفس مستوى الأمان، حيث أبرز تقرير جديد صادر عن Atlas VPN أن Google Chrome هو متصفح الويب الأكثر ضعفًا من بين الكثير ، يليه Mozilla Firefox و Microsoft Edge و Safari، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وتستند الأرقام الواردة في هذا التقرير إلى بيانات من قاعدة بيانات الثغرات الأمنية (VulDB)، حيث جمعت قاعدة البيانات هذه البيانات من 1 يناير إلى 5 أكتوبر واكتشفت أنه في هذه الفترة من 10 أشهر واجه Google Chrome بالفعل 303 ثغرة أمنية، وفي الوقت نفسه ، واجه المتصفح إجماليًا تراكميًا بلغ 3159 نقطة ضعف في حياته.

ويشير التقرير إلى أن Google Chrome هو المتصفح الوحيد الذي تعرض بالفعل لثغرات أمنية تم اكتشافها مؤخرًا لهذا الشهر أيضًا، وتم تصنيف عيوب الأمان الجديدة هذه على أنها CVE-2022-3318 و CVE-2022-3314 و CVE-2022-3311 و CVE-2022-3309 و CVE-2022-3307.

ويضيف التقرير أيضًا أن كل واحدة من هذه الثغرات الأمنية يمكن أن تتلف ذاكرة الجهاز ، ومع ذلك ، يمكن تصحيح هذه المشكلات عن طريق ترقية متصفح Chrome إلى الإصدار 106.0.5249.61.

فيما يعد Mozilla Firefox ثاني أكثر المستعرضات ضعفًا مع 117 نقطة ضعف ، يليه Microsoft Edge مع 103 ثغرات أمنية في عام 2022، ولقد واجه Microsoft Edge عددًا إجماليًا بلغ 806 ثغرات أمنية منذ إصدارها وشهدت زيادة بنسبة 62٪ في عدد الثغرات الأمنية اعتبارًا من عام 2021.

وتجاوز Safari من أبل مؤخرًا علامة المليار مستخدم ليصبح ثاني أشهر متصفح في العالم. واجه هذا المتصفح أقل عدد من الثغرات - 26 ثغرة موثقة - في عام 2022، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن متصفح Safari واجه عددًا إجماليًا من 1139 نقطة ضعف في حياته.

وأخيرًا ، لم يتم توثيق أي ثغرات أمنية لمتصفح Opera هذا العام والذي واجه بالفعل 344 عيبًا أمنيًا طوال حياته، ويشير التقرير أيضًا إلى أن ثغرات Chromium قد تؤثر على متصفحات Google Chrome و Microsoft Edge و Opera لأنها مبنية على نفس محرك Chromium.