شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوسطن دينامكس تتعهد بعدم السماح بتسليح الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت بوسطن ديناميكس، إلى جانب 5 من قادة صناعة الروبوتات، بعدم السماح بتسليح الروبوتات الخاصة بهم، وفقًا لرسالة مفتوحة غير ملزمة وقعوا عليها جميعًا.

انضم كل من Agility Robotics و ANYbotics و Clearpath Robotics و Open Robotics و Unitree Robotics إلى Boston Dynamics في الاتفاقية.

وكتبت المجموعة: "نعتقد أن إضافة أسلحة إلى الروبوتات التي يتم تشغيلها عن بعد أو بشكل مستقل ، والمتاحة على نطاق واسع للجمهور ، والقادرة على التنقل إلى مواقع لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا حيث يعيش الناس ويعملون ، يثير مخاطر جديدة من الأذى وقضايا أخلاقية خطيرة". "التطبيقات المسلحة لهذه الروبوتات ذات القدرات الجديدة ستضر أيضًا بثقة الجمهور في التكنولوجيا بطرق تلحق الضرر بالمزايا الهائلة التي ستجلبها للمجتمع." حسبما نقل موقع Engadget.

تستشهد المجموعة بـ "القلق العام المتزايد في الأشهر الأخيرة الناجم عن عدد صغير من الأشخاص الذين أعلنوا بشكل واضح عن جهودهم المؤقتة لتسليح الروبوتات المتاحة تجاريًا" ، مثل الموقع المسلح من Ghost Robotics ، أو استخدام PD في دالاس لقنبلة التخلص من الذخائر المتفجرة. التخلص من الروبوت باعتباره عبوة ناسفة بسبب شعورهم بالحاجة إلى اتخاذ هذا الموقف.

ولتحقيق هذه الغاية ، تتعهد المجموعة الصناعية "بعدم تسليح روبوتاتنا ذات الأغراض العامة للتنقل المتقدم أو البرامج التي نطورها والتي تمكّن الروبوتات المتقدمة ولن ندعم الآخرين للقيام بذلك." ولن يسمحوا لعملائهم لاحقًا بتسليح أي منصات تم بيعها ، عندما يكون ذلك ممكنًا. هذا تحذير كبير بالنظر إلى التاريخ الطويل والمكتوب لمثل هذه الأسلحة مثل Toyota Technical ، حيث تم تحويل شاحنات هايلكس السابقة إلى آلات حرب DIY والتي كانت الدعامة الأساسية في الصراعات غير المتكافئة منذ الثمانينيات.

"نحن نتعهد أيضًا باستكشاف تطوير الميزات التكنولوجية التي يمكن أن تخفف أو تقلل من هذه المخاطر ،" تابعت المجموعة ، ولكن "لكي نكون واضحين ، نحن لا نتعامل مع التقنيات الحالية التي تستخدمها الدول والوكالات الحكومية للدفاع عن نفسها ودعم قوانينهم ". كما أنهم يدعون صانعي السياسات وكذلك بقية مجتمع تطوير الروبوتات للوفاء بتعهدات مماثلة.