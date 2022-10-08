شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية حفظ وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو في ملفك الشخصي على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح انستجرام للمستخدمين بحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية وحتى الأماكن في مساحة افتراضية تسمى المجموعات، حيث يساعدهم ذلك على إعادة زيارة المحتوى المحفوظ الذي وجدوه مثيرًا للاهتمام في وقت سابق.

حيث أن الطريقة المعتادة لحفظ المحتوى والرجوع إليه لاحقًا هي التقاط لقطة شاشة، وتعمل مجموعات انستجرام بشكل أساسي على التخلص من الفوضى بحيث لا تضطر إلى تصفح عشرات الصور للعثور على ما تحتاجه، وفي الوقت نفسه، ينتهي الأمر بتوفير مساحة التخزين الثمينة هذه على هاتف ذكي.

كيفية حفظ الصور والصوت ومقاطع الفيديو على انستجرام أسرع طريقة لحفظ أي صورة أو مقطع فيديو أو صوت أو منشور هي النقر على أيقونة "حفظ" (أيقونة صغيرة تشبه الشريط) الموجودة في الزاوية اليمنى القصوى أسفل المنشور الذي تشاهده في خلاصتك، لكن له جانب سلبي.

فعلى سبيل المثال ، إذا كنت تريد حفظ أغنية مضحكة ترغب في استخدامها في Reel في المستقبل ، فاضغط على أيقونة "حفظ" ويتم حفظ هذه الأغنية تلقائيًا ضمن فئة "الصوت" في انستجرام Collection، فئة "الصوت" هي مكان موحد تحصل فيه على جميع الأغاني التي قمت بحفظها منذ أن بدأت في حفظ المحتوى.

ويمكنك إما تصفح هذه الملفات أو يمكنك استخدام الميزة لحفظ تلك الأغنية المضحكة المعينة ضمن فئة منفصلة، نقرة طويلة على زر "حفظ" نفسه يجلب لك الخيارات / المجموعات التي تسمح لك إما بإنشاء فئة جديدة (دعنا نقول "أغاني مضحكة لكرات Reels") أو حفظها ضمن نموذج قمت بإنشائه بالفعل.