شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفي Google Pixel 7 و Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوعان من هواتف Pixel الجديدة، Pixel 7 و7 Pro، خلفا لسلسلة Pixel 6 التي صدرت العام الماضي، حيث يشبه الاثنان أسلافهما إلى حد كبير ولكنهما يأتيان مع بعض الترقيات، وقد أطلقت Google أيضًا جهاز Pixel إضافيًا في وقت سابق من هذا العام ، Pixel 6a ، وهو إصدار أقل تكلفة من Pixel 6 العام الماضي.

وفي حين أن Pixel 7 Pro أغلى ثمناً مع جميع الميزات التي يمكن أن يمتلكها Pixel ، فإن Pixel 7 هو أبسط بكثير ، أقرب إلى Pixel 6a ، من حيث الميزات والسعر، إذن ، أيهما - Pixel 7 أو Pixel 6a - يجب أن تشتريه؟

- التصميم يمتلك الاثنان تصميمًا مشابهًا - حاجب كاميرا خلفي بلونين - ولكن توجد بعض الاختلافات، حيث يحتوي Pixel 7 على زجاج خلفي ، بينما يحتوي 6a على ظهر بلاستيكي. على الرغم من أن Pixel 6a أصغر قليلاً من Pixel 7، وعلاوة على ذلك ، يتمتع Pixel 7 بتصنيف IP68 ، في حين أن 6a له تصنيف IP67.

- الشاشة يحتوي كل من Pixel 7 و Pixel 6a على شاشات OLED مسطحة مع فتحة في المنتصف ، لكنها تختلف في الحجم، يحتوي Pixel 7 على شاشة بحجم 6.3 بوصة ، وشاشة Pixel 6a بقياس 6.1 بوصة، ويتمثل الاختلاف الوحيد المهم بين الاثنين في معدل التحديث - تتمتع لوحة OLED على Pixel 7 بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، بينما تتمتع Pixel 6a بمعدل تحديث مخيب للآمال يبلغ 60 هرتز.

- الأداء يأتي أحدث هاتف Pixel من Google - Pixel 7 (و 7 Pro) مع مجموعة شرائح جديدة - Tensor G2 ، بينما تعمل شريحة Tensor من الجيل الأول على Pixel 6a، وتم تصنيع Tensor G2 الجديد على عقدة معالجة 4nm من سامسونج ؛ ليس تحسنًا كبيرًا ، رغم ذلك. يمتلك Tensor G2 نفس بنية Tensor من الجيل الأول - 2x Cortex-X1 + 2x A76 و 4x A55 ؛ النوى لديها سرعة ساعة أعلى قليلاً.

وتعد وحدة معالجة الرسومات Mali-G710 MC10 الجديدة بزيادة قدرها 35٪ في مهام التعلم الآلي وتحسين الأداء الرسومي.

وتدعي معالجة Tensor الجديدة تشغيل مهام التعلم الآلي بنسبة 60٪ بشكل أسرع و 20٪ أكثر كفاءة. إذا كنت تتساءل عن كيفية ظهور نواة Tensor الجديدة هذه في الصورة الكبيرة ، فهي مسؤولة عن Photo Unblur ، وهي ميزة حصرية لـ Pixel 7 و 7 Pro.

وبالنسبة لتهيئة التخزين ، يأتي هاتف Pixel 7 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. وفي الوقت نفسه ، يوفر Pixel 6a 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين.

- الكاميرا يتميز Pixel 7 بكاميرا عريضة 50 ميجابكسل قادرة على فتحة f / 1.85 ، ومجال رؤية 82 درجة ، و LDAF، وفي الوقت نفسه ، يأتي هاتف Pixel 6a بكاميرا عريضة 12.2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.7 و 77 درجة. يمتلك الاثنان نفس الكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، ومع ذلك ، يحتوي Pixel 7 على كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل ، بينما يحتوي Pixel 6a على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي Pixel 7 على بعض ميزات الكاميرا الجديدة مثل Photo Unblur و Guided Frame و Cinematic Blur مع تقريب 2x محسّن وفلاتر Real Tone.