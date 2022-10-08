شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Recorder يضيف تسميات مكبر الصوت على بكسل 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت جوجل تشكيلة بكسل 7 وبكسل ووتش، ما يشير أن لديها تحديثات على واجهة المساعد. لسبب واحد سيكون تطبيق Google's Recorder أكثر فائدة لأولئك الذين يستخدمونه في نسخ المحادثات بين عدة أشخاص.

بدءًا من وقت لاحق من هذا العام سيضيف التطبيق تلقائيًا تسميات مكبر الصوت على Pixel 7، وسوف يقوم بنسخ كلمات كل شخص على حدة.

تقوم خدمات النسخ الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Otter ، بإنشاء تسميات لمكبرات الصوت أيضًا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تسميات السماعات ستكون متاحة على Pixel 6 أو الأجهزة الأقدم في وقت لاحق.د حسبما نقلت Engadget.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن Pixel 7 من نسخ الرسائل الصوتية، وفي الوقت نفسه أعلنت جوجل عن بعض التحديثات لـ At a Glance ، وهي ميزة مدعومة بالمساعد والتي تعرض تلقائيًا معلومات مفيدة.

وقد ترى تنبيهات بالطقس إذا كان من المحتمل هطول الأمطار أو الثلوج في الساعة القادمة، ويمكن أن يساعدك ذلك في معرفة متى تبحث عن غطاء أو ما إذا كنت ستأخذ مظلة أثناء خروجك.

تتضمن تحديثات لمحة سريعة أخرى إشعارات تسليم الطرود من جرس الباب الخاص بك من Nest ، بالإضافة إلى معلومات السفر ، مثل توقعات الطقس لوجهتك ، وتحديثات الرحلة ، ودائرة استلام الأمتعة التي يجب الذهاب إليها.