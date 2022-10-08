شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ طرح تحديث watchOS 9.1 beta 4 لمستخدمي الإصدار التجريبي العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة وجيزة من طرح watchOS 9.1 beta 4 للمطورين ، بدأت أبل في طرحه لمستخدمي الإصدار التجريبي العام ، وفقًا لـ 9to5Mac، حيث يوفر التحديث التجريبي الأخير تحسينات على مستوى الاستقرار وإصلاحات للأخطاء لنظام تشغيل أبل Watch.

ويمكن لمالكي أبل Watch الذين سجلوا في برنامج watchOS التجريبي العام ويمتلكون ساعة متوافقة الآن تنزيل أحدث إصدار تجريبي على أجهزتهم.

ووفقًا للتقرير ، يحمل آخر تحديث بيتا 4 رقم الإصدار 20S5063c ولم تصدر أبل أي تغيير جديد لتحديث بيتا 4. من المتوقع أن يجلب التحديث تحسينات داخلية مثل التحديث الأمني ​​وإصلاحات الأخطاء وفي الوقت نفسه ، جلبت watchOS 9 العديد من الميزات الجديدة مثل دعم لوحة مفاتيح QWERTY ، ووجوه الساعة الجديدة ، والتذكير بالأدوية ، وتتبع النوم الشامل وتحليل البيانات ، وتطبيق البوصلة المعاد تصميمه والمزيد.

وبصرف النظر عن ذلك ، أضافت أبل أيضًا وضع Low Power الجديد الذي يسمح للمستخدمين بإطالة عمر بطارية أبل Watch لمدة تصل إلى 36 ساعة. يعمل وضع الطاقة المنخفضة على تعطيل جميع الميزات الموجودة على أبل Watch لتوفير عمر بطارية محسّن.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف شركة آبل النقاب عن حواسيب MacBook Pro من الجيل القادم مقاس 14 بوصة و 16 بوصة في وقت لاحق من هذا الشهر. من المتوقع أن يتم تشغيل أجهزة كمبيوتر MacBook Pro المحمولة المحدثة بإصدارات "Pro" و "Max" من مجموعة شرائح M2 التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وبصرف النظر عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ، من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل الجيل العاشر من iPad في الحدث القادم. من المتوقع أن يحقق جهاز iPad المحدث أداءً أفضل.