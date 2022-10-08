شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محامو إيلون ماسك يطالبون بإلغاء محاكمة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محامو الملياردير التقني إيلون ماسك رسميًا إلغاء المحاكمة القادمة مع تويتر، حيث يحاول الجانبان التفاوض على صفقة، في ملف جديد للمحكمة طلب محامو ماسك من القاضي إلغاء المحاكمة ، والتي من المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح معسكر ماسك المضي قدمًا في الصفقة الأصلية ، لشراء تويتر بسعر 54.20 دولارًا للسهم ، بشرط أن يتم تمويل ماسك وتأجيل المحاكمة. ورد تويتر أنه كان عازمًا أيضًا على إبرام الصفقة.

في حين أن هذا يبدو بالتأكيد أنه يضع الطرفين على مسافة أقرب كثيرًا من التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لم يكن إنهاءًا فوريًا للتقاضي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز منذ ذلك الحين أن تويتر لا يريد إلغاء التجربة حتى يتم الانتهاء من الصفقة ودفع مساهمي الشركة وفقا لما نقله Engadget.

من المحتمل أن تكون هناك نقاط شائكة أخرى أيضًا. ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء الماضي أن "ماسك يسعى أيضًا للاحتفاظ بحقوقه في رفع دعوى احتيال بسبب مزاعمه بأن المديرين التنفيذيين للمنصة ضللوه هو والمستثمرين الآخرين بشأن عدد حسابات البريد العشوائي والروبوت".

كتب محامو ماسك: "لن يقبل تويتر الإجابة بنعم". "من المدهش أنهم أصروا على المضي قدمًا في هذا التقاضي ، ووضعوا الصفقة بشكل متهور في خطر والمقامرة مع مصالح حاملي الأسهم. وبدلاً من السماح للأطراف بتحويل تركيزهم إلى تأمين تمويل الديون الضروري لإتمام الصفقة والتحضير لانتقال الأعمال ، سيظل الطرفان مشتتين بدلاً من ذلك من خلال استكمال الاكتشاف والتجربة غير الضرورية ".

أجل القاضي في القضية المحاكمة حتى 28 أكتوبر ، وهو التاريخ الذي قال محامو ماسك إنهم يتوقعون إقفاله. كتب كاثالين سانت جود ماكورميك: "إذا لم يتم إغلاق الصفقة بحلول الساعة 5 مساءً في 28 أكتوبر 2022 ، يُطلب من الأطراف الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني في ذلك المساء للحصول على تواريخ المحاكمة في نوفمبر 2022".