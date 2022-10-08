شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تطرح ميزة تحرير التغريدات لمشتركي "تويتر بلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن الكثير من الأشخاص قريبًا من فعل ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق، حيث بدأت تويتر في طرح ميزة تحرير التغريدات الجديدة لمشتركي تويتر بلو في الولايات المتحدة، ويأتي التوسع بعد إطلاقه في كندا ونيوزيلندا وأستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تمنح هذه الميزة المستخدمين نافذة مدتها 30 دقيقة لإجراء تغييرات على تغريداتهم. يتوفر أيضًا محفوظات الإصدار ، لذلك يمكن للآخرين - بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في Twitter Blue - رؤية سجل بجميع التغييرات التي تم إجراؤها.

في الوقت الحالي تعد هذه الميزة جزءًا من خدمة اشتراك Twitter التي تبلغ 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، والتي توفر أيضًا الوصول إلى صور ملف تعريف NFT وغيرها من الميزات المتخصصة وفقا لما نقله موقع Engadget.

لم تؤكد الشركة ما إذا كان زر التعديل سيكون متاحًا في أي وقت خارج تويتر بلو ، على الرغم من أن الميزة مصنفة كجزء من "Twitter Blue Labs" ، وقد قالت تويتر سابقًا أن بعض ميزات "Labs" ستكون متاحة في النهاية على نطاق أوسع.

أعلن تويتر لأول مرة أنه كان يعمل على زر التعديل المطلوب منذ فترة طويلة مرة أخرى في أبريل ، بعد استطلاع من إيلون ماسك، الذي أصبح مؤخرًا أكبر مساهم في الشركة.

وقالت الشركة إن عملها على زر التعديل سبقت مشاركة ماسك مع تويتر ، والذي يبدو أن الرسائل النصية الصادرة حديثًا من ماسك تؤكد ذلك.

ومن المثير للاهتمام أن رسائل ماسك كشفت أيضًا أنه لم يكن من المعجبين (بعبارة ملطفة) لـ Twitter Blue ، على الأقل في شكله الأصلي.