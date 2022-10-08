شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بتحتاج أكل ولا نضافة.. صينيون يستبدلون الكلاب الأليفة بـ "روبورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الكلاب الآلية المستوحاة من أعمال شركة Boston Dynamics المعروفة بأنشطتها واختراعتها فى مجال الروبوت، "موضة" في الصين، لكنها بدأت في الانتشار مؤخرا، على الرغم من وصفها أحيانا بأنها آلات بلا روح لا يمكن مقارنتها أبدًا بالكلاب الحقيقية التى تحب أصحابها دون قيد أو شرط، فلا يمكن إنكار مزايا الحيوانات الأليفة الروبوتية، واستناداً إلى العدد المتزايد من الأشخاص الذين رصدوا وهم يمشون كلابهم الآلية فى الصين مؤخرًا ، قد تنافس الحيوانات التى يقلدونها يومًا ما.

كلب آلي

قد تسأل نفسك "لماذا قد يحصل أى شخص على كلب آلى كحيوان أليف؟" يجيب البعض على ذلك بأنهم لا يحتاجون إلى أى طعام، ولا يتعين عليك التنظيف من بعدهم، ولا يتعين عليك قضاء الوقت معهم إذا لم تكن مضطرًا لذلك، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.

قد يكون ذلك جزءا من تجربة امتلاك الحيوانات الأليفة، ولكن هناك أشخاصًا يريدون فقط رفيقا خال من المتاعب، وعلى الرغم من أن الكلاب الآلية ليست مثالية، إلا أنها أسهل فى الصيانة.



الصينيون يتخلون عن الكلاب الأليفة

وفقًا للعديد من المنافذ الإخبارية الصينية، فإن الغالبية العظمى من الكلاب الآلية التى تم رصدها فى شوارع المدن الصينية مثل شنغهاى وبكين يتم إنتاجها محليًا وتستطيع التدحرج ، والجلوس ، والجرى ، وحمل الأثقال تصل إلى 5 كيلوجرامات. تسمح الكاميرا الموجودة فى رأس الكلب بتحديد العقبات وتجاوزها وحتى التعرف على مالكها.

يقال إن أسعار الكلاب الآلية الصينية تتراوح بين 15000 (2100 دولار) و 100000 يوان (14000 دولار) اعتمادًا على جودة الصنع، والميزات المدمجة، وعمر البطارية ويبلغ متوسط ​​عمر البطارية لهذا النوع من المنتجات حوالى 45 دقيقة.

بدأت الكلاب الآلية فى رؤية تبنى حقيقى بين المستهلكين الصينيين، لكن المصنعين واثقون من أن سوق منتجاتهم فى المستقبل القريب ستبلغ قيمتها مليارات الدولارات.