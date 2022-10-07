بأسعار مخفضة ومواصفات خيالية.. جوجل تتحدى آبل وسامسونج بهاتفي بيكسل 7 وبكسل 7 برو

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شركة جوجل، الخميس، النقاب عن أحدث هواتفها، وهما بكسل 7 وبكسل 7 برو، بأسعار متميزة وإمكانيات كبيرة، لمنافسة شركتي سامسونج وآبل.

جوجل بكسل 7

يأتي Google Pixel 7 بشاشة أموليد فائقة الجودة، مقاسها 6.3 بوصة بتردد 90 هيرتز ودقة 416 بكسل، مع قوة سطوع هائلة تصل إلى 1400 شمعة، تدعم تقنية HDR10+، مغطاة بطبقة حماية جوريلا جلاس فيكتوس.

تصميم الهاتف شديد الاختلاف كعادة جوجل، مع حواف مسطحة من الألومنيوم، وظهر من الزجاجي محمي أيضا بطبقة جوريلا جلاس فيكتوس.

ووضعت جوجل الكاميرات في مستطيل مبهر بعرض الهاتف.ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، مع معالج جوجل TENSOR G2 بمعيارية 4 نانومتر، يقدم تجربة فريدة بمميزات الذكاء الاصطناعي، مع ذاكرة رام عشوائية 6 أو 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا.نظام التصوير هو أعظم ميزة تقدمها جوجل في بكسل 7، الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بزاوية واسعة تدعم المثبت البصري وتقنية PDAF، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن للكاميرا الخلفية تصوير الفيديو حتى 240 إطارا في الثانية.أما عدسة السيلفي فإنها بدقة 10 ميجابكسل

جوجل بكسل 7 برو

يأتي Google Pixel 7 بشاشة أموليد فائقة الجودة، مقاسها 6.7 بوصة بتردد 90 هيرتز ودقة 416 بكسل، مع قوة سطوع هائلة تصل إلى 1500 شمعة، تدعم تقنية HDR10+، مغطاة بطبقة حماية جوريلا جلاس فيكتوس

.تصميم الهاتف شديد الاختلاف كعادة جوجل، مع حواف مسطحة من الألومنيوم، وظهر من الزجاجي محمي أيضا بطبقة جوريلا جلاس فيكتوس. ووضعت جوجل الكاميرات في مستطيل مبهر بعرض الهاتف.ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، مع معالج جوجل TENSOR G2 بمعيارية 4 نانومتر، يقدم تجربة فريدة بمميزات الذكاء الاصطناعي، مع ذاكرة رام عشوائية 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا أو 512 جيجا.نظام التصوير هو أعظم ميزة تقدمها جوجل في بكسل 7، الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بزاوية واسعة تدعم المثبت البصري وتقنية PDAF، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ويمكن للكاميرا الخلفية تصوير الفيديو حتى 240 إطارا في الثانية.

أما عدسة السيلفي فإنها بدقة 10 ميجابكسل.يأتي الهاتف ببصمة مدمجة في الشاشة، ويعمل ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات تدعم الشحن العكسي والشحن اللاسلكي

الأسعار

سعر بكسل 7 599 دولاراً وبكسل7 برو 899 دولاراً.