شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لالتحام مركبة فضائية تابعة لـ"سبيس إكس" بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المركبة الفضائية سبيس إكس دراغون، وعلى متنها 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، والتحمت بالمجمع، تنقل المهمة "كرو-5" رائدى الفضاء نيكول مان وجوش كاسادا من وكالة ناسا، إلى جانب رائد الفضاء اليابانى كويتشى واكاتا، ورائدة الفضاء فى وكالة روسكوزموس آنا كيكينا إلى محطة الفضاء الدولية.



صاروخ

وقد أقلع الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس"، والمركبة الفضائية كرو دراغون، من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت الشرقى، ووصلت المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية فى الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس بالتوقيت الشرقى، وفقا لما ذكره موقع وكالة "شينخوا".

وبعد فتح البوابات انتقل رواد الفضاء الأربعة- الأمريكيان نيكول مان وجوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا والروسية آنا كيكينا إلى المحطة الفضائية الدولية لينضموا إلى طاقم الرحلة الطويلة رقم 68 - الروسيان سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، ورواد ناسا- تشيل ليندجرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز وفرانسيسكو روبيو ، والأوروبية سامانثا كريستوفوريتي. وبذلك أصبح عدد رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية 11 رائدا.

وخلال فترة وجودهم فى المختبر المدارى، سيجرى الطاقم أكثر من 200 تجربة علمية وتطبيقات تجريبية تكنولوجية فى مجالات مثل صحة الإنسان وأنظمة الوقود القمرى، وفقا لما ذكرته شركة "سبيس إكس".