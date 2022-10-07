شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دراجون" الأمريكية برائدة روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المركبة الفضائية "دراجون" التي تحمل أربعة رواد فضاء بينهم الروسية آنا كيكينا، التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية وفقا لما نقلته RT.

وتشير الوكالة، إلى أن المركبة "دراجون" التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 00.01 حسب توقيت موسكو.

وبعد فتح البوابات انتقل رواد الفضاء الأربعة- الأمريكيان نيكول مان وجوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا والروسية آنا كيكينا إلى المحطة الفضائية الدولية لينضموا إلى طاقم الرحلة الطويلة رقم 68 - الروسيان سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، ورواد ناسا- تشيل ليندجرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز وفرانسيسكو روبيو ، والأوروبية سامانثا كريستوفوريتي. وبذلك أصبح عدد رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية 11 رائدا.

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراجون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.