شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأجهزة جوجل التى تم الكشف عنها في حدث Pixel 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جوجل مؤخرا مؤتمرها للكشف عن عدد من المنتجات بما في ذلك Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel Watch، كما قدمت الشركة مزيدًا من التفاصيل حول جهاز Pixel Tablet القادم في عام 2023،حيث أنه لم يكن هناك الكثير في طريق المفاجآت هذا العام منذ تسرب جوجل بالفعل أجهزة الكمبيوتر الخاصة به في مؤتمر Google I / O، وفيما يلى قائمة بكل ما كشفت عنه جوجل خلال مؤتمرها :

- الكشف عن سلسلة هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro من Google بعد أشهر من التسريبات حول أجهزة الهاتف ، أصبح كلا الهاتفين Pixel 7 متاحين للطلب المسبق الآن، وستتوفر قريبًا يوم الخميس 13 أكتوبر، و يبدأ Pixel 7 بسعر 599 دولارًا - تمامًا مثل Pixel 6 - على الرغم من أن شاشة OLED الخاصة به هي مجرد شعر أصغر ، حيث تتراوح من 6.4 بوصة إلى 6.3 بوصة.

ولا تزال تحصل على نفس معدل التحديث البالغ 90 هرتز، كما إنه يتميز ببعض التحسينات الملحوظة ، بما في ذلك الانتقال إلى معالج Tensor G2 ، ومجموعة ألوان محسّنة (ولكن أقل ابتهاجًا) ، وعمر بطارية يصل إلى ثلاثة أيام في وضع Extreme Battery Saver ، وكاميرا سيلفي أفضل بدقة 10.8 ميجابكسل، في حين أن جهاز الكاميرا مشابه لطراز الجيل الأخير ، فإن Google تروج لبعض الميزات الحصرية لـ Pixel 7 ، مثل 4K / 60 إطارًا في الثانية للفيديو على كل عدسة و Cinematic Blur ، إحدى ميزات الكاميرا الجديدة التي تضيف عمقًا مجالًا لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

أما Pixel 7 Pro هو هاتف جوجل الرئيسي الحقيقي ، كما كان هاتف Pixel 6 Pro في عام 2021 ، وسيكلف 899 دولارًا، ويتميز بشاشة QHD أكبر تحتوي على طبقة LTPO التي تسمح لها بضبط معدل التحديث بين 10 هرتز و 120 هرتز لتحقيق الكفاءة.

وتبدو الشاشة وكأنها صفقة كبيرة ، ولكن إحدى الميزات البارزة الأخرى هنا (وربما السبب الرئيسي لفجوة السعر بين النموذجين) هي الكاميرات، حيث وسعت الكاميرا فائقة الاتساع مجال رؤيتها ، وتتميز الكاميرا المقربة بدقة 48 ميجابكسل بتقريب Super Res Zoom المعزز قليلاً (من 20x إلى 30x) وخطوة أخرى من التقريب البصري ، من 4x في Pixel 6 Pro إلى 5x في الأحدث هاتف، ومثل Pixel 7 ، تقوم Google بالترويج لـ 4K / 60fps في جميع كاميراتها الجديدة (بما في ذلك كاميرا سيلفي).



- ساعة Pixel Watch - ساعة Pixel Watch تبدأ ساعة Pixel Watch بسعر 349.99 دولارًا للإصدار الذي يدعم تقنية Bluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، بينما يكلف الإصدار الذي يدعم تقنية LTE 50 دولارًا إضافيًا، وتأتي ساعة Pixel Watch بحجم واحد: هيكل 41 مم.

ويدعم النموذج الافتراضي تقنية Bluetooth 5.0 و NFC لمدفوعات Google Wallet التي لا تلامس وشبكة Wi-Fi، فيما يتعلق بدعم GPS ، فهو يعمل مع الأقمار الصناعية GPS و GLONASS و BeiDou و Galileo، أما القبة الزجاجية الهشة بشكل لا يصدق والتي تغطي الجزء العلوي من Pixel Watch مصنوعة من Gorilla Glass 5 ، وهي تغطي شاشة OLED تدعي Google أنها يمكن أن تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة.

كما أنه يدعم العرض الذي يعمل دائمًا، وتتميز هذه الساعة الذكية بنظام Exynos 9110 من سامسونج على شريحة ، مع المعالج المساعد Cortex M33، ويعمل بنظام Wear OS 3.5 ويقدم سعة تخزين فلاش eMMC بسعة 32 جيجابايت و 2 جيجابايت من ذاكرة SDRAM، وتتمتع Pixel Watch أيضًا بتكامل عميق مع Fitbit ، بما في ذلك القدرة على تتبع معدل ضربات القلب مرة واحدة في الثانية.

ميزة Guided Frame دخلت Google في شراكة مع Molly Burke ، وهي منشئ محتوى الوسائط الاجتماعية والمتحدث التحفيزي المكفوفين ، لإظهار ميزة إمكانية الوصول تسمى Guided Frame الذي يسمح لـ Pixel 7 بتقديم تعليقات صوتية أثناء التنقل في وضع selfie، حيث إنه يضع المستخدم تلقائيًا في موضع التركيز ، ويوجهه للعثور على الزاوية المثالية. سيؤكد صوتيًا أنه جاهز للصورة الذاتية ثم يجري عدًا تنازليًا مسموعًا.

وأكدت الشركة أن هذه الميزة تتطلب معالج Tensor G2 ، لذلك لن يحصل عليها مالكو Pixel 6 ما لم تجد طريقة لنقل الميزة إلى شرائح أقدم.

جهاز Pixel اللوحي أثارت الشركة لأول مرة وجود Pixel Tablet في Google I / O ، والآن ، بعد أشهر ، قدمت المزيد من التفاصيل، حيث سيتوفر بلونين ، بما في ذلك الأبيض الفاتح والأخضر الزيتوني، ويمكنك شراء قاعدة شحن لمكبرات الصوت تعمل بشكل أساسي على تحويل التجربة إلى الجيل التالي من Google Nest Hub، ويحتوي الجهاز اللوحي على دبابيس بوجو في الجزء الخلفي منه والتي يتم توصيلها مغناطيسيًا بالقاعدة.

وسيضم جهاز Pixel اللوحي معالج Tensor G2 ، وهو نفس المعالج الموجود في Pixel 7 و Pixel 7 Pro، وتدعي الشركة أن هذه الأداة ستكون مفيدة لأشياء مثل مكالمات الفيديو أو تحرير الصور أو مجرد الصراخ في جميع أنحاء الغرفة لاستدعاء مساعد جوجل.

عرضت الشركة بعض الأعمال التي قامت بها لتحسين واجهة مستخدم الجهاز اللوحي ، بما في ذلك نقل لغة Material You التي تصممها في Android 12 و Android 13 إلى شاشة أكبر، وستتكيف واجهة المستخدم الخاصة به مع تخطيط يشبه Nest Hub عند توصيله بقاعدة الشحن.