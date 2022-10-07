شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرشيف الإنترنت يسعى لإنشاء مكتبة للبث الإذاعى للهواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف أرشيف الإنترنت إلى إنشاء مكتبة جديدة للمحتوى القديم، فهي تتوسع إلى ما وراء ألعاب الفلاش والرسوم المتحركة والأفلام والكتب (بالطبع) لقطات من مواقع الويب مع المكتبة الرقمية لراديو واتصالات الهواة (DLARC).

وسيشمل هذا الأرشيف الخاص، الذي سيديره مؤرخ التكنولوجيا كاي سافيتز، البث الإذاعي للهواة والمواد الرقمية من الأيام الأولى للإنترنت.

وأخبر سافيتز موقع Gizmodo أن اختصاصه يشمل أي نوع من الاتصالات الرقمية منذ السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات وفقا لما نقله موقع Engadget.

بينما يركز مشروع الحفظ على التسجيلات الإذاعية للهواة، فإنه قد يحتوي أيضًا على بودكاست مبكر، ونشرات إخبارية رقمية وصور ومقاطع فيديو ومواقع الويب.

يبحث فريق DLARC ، الذي تم تمويله من مؤسسة هواة الاتصالات الرقمية عن مساعدة لبناء المجموعة، حيث تبحث عن "شركاء ومساهمين لديهم مجموعة كبيرة من راديو هام وراديو الهواة والكتب والمجلات والوثائق والكتالوجات والأدلة ومقاطع الفيديو والبرامج والأرشيفات الشخصية ومجموعات السجلات التاريخية الأخرى ذات الصلة بالاتصالات الرقمية، بغض النظر عن حجمها أو صغرها. " وأضافت أن كل مجموعة في المكتبة ستكون في متناول الجميع. سيوفر المشروع أيضًا بوابة اكتشاف مصممة لحالات استخدام التعليم والبحث.