شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 85 مليون دولار لأريزونا بسبب تتبع مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدفع جوجل 85 مليون دولار لأريزونا لتسوية دعوى قضائية في عام 2020 ، زعمت أن عملاق البحث كان يتتبع بشكل غير قانوني مستخدمي أندرويد، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وفي ذلك الوقت جادل المدعي العام في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش بأن جوجل استمرت في تتبع المستخدمين للإعلانات المستهدفة، حتى بعد إيقاف تشغيل إعدادات بيانات الموقع.

وإذا كان هذا يبدو مألوفًا فذلك بسبب رفع دعوى قضائية ضد جوجل من قبل المدعين العامين في تكساس وواشنطن العاصمة وإنديانا بشأن شكاوى مماثلة لتتبع البيانات.

ويلاحظ مكتب Brnovich أيضًا أن التسوية البالغة 85 مليون دولار هي أكبر مبلغ دفعته جوجل لكل مستخدم في دعوى خصوصية كهذه وفقا لما نقله موقع Engadget.

ولكن بالنظر إلى أن جوجل تشهد حاليًا إيرادات ربع سنوية تزيد عن 69 مليار دولار ، فقد تبدو العقوبة وكأنها قطرة في بحر. إنه لا شيء مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار الذي تم تغريمه من قبل الاتحاد الأوروبي لشركة Google بسبب ممارسات إعلانية مسيئة.

في بيان، قال المتحدث باسم Google José Castañeda إن الدعوى مرتبطة بسياسات المنتجات القديمة التي تم تغييرها. قال: "نحن نقدم عناصر تحكم مباشرة وخيارات حذف تلقائي لبيانات الموقع ، ونعمل دائمًا على تقليل البيانات التي نجمعها". "يسعدنا حل هذه المشكلة وسنواصل تركيز اهتمامنا على توفير منتجات مفيدة لمستخدمينا."

في غضون ذلك يقول برنوفيتش إنه "فخور بهذه التسوية التاريخية التي تثبت أنه لا يوجد كيان ولا حتى شركات التكنولوجيا الكبيرة فوق القانون".