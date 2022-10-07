شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى سيضىء السماء خلال الخمس ليالٍ المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ دش Draconid Meteor ذروته حيث يرسل ما يصل إلى 10 شهب يطيرون عبر السماء كل ساعة، وسيكون العرض السنوي أكثر وضوحًا في نصف الكرة الشمالي يوم السبت (8 أكتوبر)، ولكن ستبدأ النيازك في الظهور من الليلة (6 أكتوبر) ويمكن أن تكون مرئية لخمس ليالٍ حتى يوم الاثنين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه للحصول على أفضل عرض ممكن، يقترح الخبراء العثور على مكان به سماء صافية وبعيدًا عن مصادر التلوث الضوئي مثل المدن الكبرى.

وقالت المتاحف الملكية جرينتش: "في حين أن معظم زخات النيازك الأخرى يمكن رؤيتها بشكل أفضل في الساعات الأولى، فإن أفضل رؤية لهذا الدش النيزكى في المساء، بعد حلول الظلام".

تحدث زخات النيازك عندما تنتقل الأرض عبر سحابة من حطام المذنبات، مما يؤدي إلى عرض ضوئي للمشاهدين على الأرض.

يأتي دش Draconid Meteor من حطام المذنب 21 P / Giacobini-Zinner، وهو مذنب صغير يبلغ قطره 1.24 ميل (2 كيلومتر).

يضع المذنب قطعًا جديدة من الحطام كل 6.6 سنوات أثناء مروره في مداره عبر النظام الشمسي الداخلي، وتتشكل الشهب عندما تمر الأرض عبر حقل الحطام هذا، ولسوء الحظ، هناك أيضًا اكتمال القمر هذا العام في نفس الوقت تقريبًا، لذلك ستكون ظروف المشاهدة سيئة.

لكن بشكل عام، فإن أولئك الموجودين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا هم الأفضل لمشاهدة Draconids، ومع ذلك يحتاج أي شخص يرصد هذه الشهب إلى منطقة ذات سماء صافية.