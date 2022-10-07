شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من تويتر تتيح دمج ملفات GIF ومقاطع الفيديو والصور فى نفس التغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر أمس الأربعاء، أنه يمكن لأي شخص الجمع بين أنواع مختلفة من الوسائط عند نشر تغريدة جديدة، سواء نشر الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، حيث لم يكن لدى المستخدمين مطلقًا خيار دمج كل هذه الخيارات في نفس التغريدة ،وفقاً لموقع to5mac9 .

تويتر كان يطرح هذه الميزة ببطء لمجموعة صغيرة من المستخدمين منذ يوليو الماضي، وكان من الممكن أن تحتوي التغريدات على صور متعددة فقط أو صورة GIF أو مقطع فيديو واحد، مع هذا التغيير، يمكن أن تحتوي تغريدة واحدة على صور ومقاطع فيديو أو صور GIF مدمجة.

يوضح تويتر في إحدى مشاركات المدونة أن التغيير الذي حدث يوفر المزيد من الاحتمالات للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم على الشبكة الاجتماعية، وأكمل: "نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة ومثيرة لمساعدة منشئي المحتوى في مشاركة المزيد ومشاهدتهم"، حيث يتيح مزج أنواع مختلفة من المحتوى المرئي معًا في تغريدة واحدة للمبدعين التعبير عن أنفسهم بما يتجاوز 280 حرفًا ويمنحهم المزيد من الطرق لرواية قصتهم.

بدأ تويتر هذا الاسبوع في إطلاق خيار تعديل التغريدات لمشتركي Blue، وأعلنت المنصة أيضًا عن طريقة جديدة لمشاهدة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة على الهواتف الذكية.