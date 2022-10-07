شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الطرق المختلفة للتعامل مع عطل خرائط أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون خرائط أبل Apple مريحة ومفيدة في توجيهك لمنطقتك، ولكنها أكثر إحباطًا عندما لا تعمل بشكل صحيح، وإذا كان تطبيق خرائط Apple الخاص بك لا يعمل، فهناك بعض الأسباب المحتملة لذلك، التي نقدم لك الفرق بينها وطرق التعامل المختلفة، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

الطريقة الأولى

لا تزال تطبيقات الملاحة مثل خرائط Apple لا تزال تستخدم إشارات GPS، وليس الإنترنت فقط، وهذا هو السبب في أن خرائط Apple قد تفقد موقعك عندما تتجه تحت الأرض، كما هو الحال في مترو الأنفاق، وإذا فقدت إشارة GPS الخاصة بك، فلن تعرف خرائط Apple كيفية إعطائك اتجاهات دقيقة.

وهنا تعد أفضل طريقة للاحتفاظ بإشارة GPS الخاصة بك هي إعطاء iPhone الخاص بك رؤية واضحة للسماء دون عائق، فيتيح ذلك لهاتفك الاتصال بالأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تحلق في السماء.

الطريقة الثانية

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك متصلاً بشكل واضح بكل من الإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولكن خرائط Apple لا تزال غير قادرة على العثور عليك، فهناك احتمال أن تكون قد قمت بإيقاف تشغيل الوصول إلى الموقع عن طريق الخطأ.

تحتاج خرائط Apple إلى تشغيل هذا لتتبع موقعك الحالي، ولإعادة تشغيله، افتح تطبيق إعدادات جهاز iPhone وانتقل لأسفل للضغط فوق الخصوصية والأمان، ثم خدمات الموقع.

وتأكد من تشغيل خدمات الموقع، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخرائط. قم بتشغيل الموقع الدقيق، ثم حدد إما أثناء استخدام التطبيق أو أثناء استخدام التطبيق أو الأدوات، واعد تشغيل خرائط Apple وحاول استخدامها مرة أخرى.

الطريقة الثالثة

ستواجه بعض التطبيقات أخطاءً إذا لم يتم ضبط وقت وتاريخ جهاز iPhone الخاص بك بشكل صحيح، هذا لأنه إذا حاول iPhone الخاص بك استرداد المعلومات من خادم آخر يعتقد أنه تاريخ مختلف، فلن تتطابق المعلومات التي يتلقاها مع ما يتوقعه.

لعل أفضل طريقة لإصلاح ذلك هي ضبط الوقت والتاريخ بجهاز iPhone على "تلقائي"، وهذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك سيظل متزامنًا مع خوادم Apple، مع التأكد من أنه سيكون لديك دائمًا الوقت والتاريخ المناسبان لموقعك.

افتح تطبيق الإعدادات وانتقل لأسفل للنقر على عام، ثم التاريخ والوقت. قم بالتبديل إلى "التعيين تلقائيًا".