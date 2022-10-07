حيلة ذكية لتشغيل الراوتر في المنزل أثناء انقطاع الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع “ويكي هاو” العالمي، عن حيلة بسيطة للغاية، تمكنك من تشغيل الراوتر فى منزلك وقت انقطاع الكهرباء، عن طريق "الباور بانك".

فكل ما عليك إحضاره هو “باور بانك” وتقوم بتوصيله بالرواتر عن طريق وصلة “USB A"، ومن ثم سيبدأ الجهاز فى التحميل و العمل بشكل طبيعي، لحين عودة التيار الكهربائي.

وعند عودة التيار الكهربي للمنزل، عليك إطفاء الراوتر مرة أخري، وتوصيله بالكهرباء مباشرة ليعمل بشكل طبيعي، وكذلك شحن “الباور بانك” ليكون جاهز للعمل فى أى وقت تحتاجه بكامل بطاريته.

من ناحية أخرى، يعاني معظم مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، من انتهاء سعة باقة التحميل، في خلال 10 أيام أو أسبوعين، مما يضطرهم لشحن باقات إضافية حتى موعد التجديد، لتجب مشكلة ضعف السرعة.

وفي الغالب يعود سبب مشكلة انتهاء الباقة بشكل سريع، إلى زيادة معدل الاستهلاك، مثل مشاهدة فيديوهات بكثافة، أو تحميل أفلام ومسلسلات وألعاب بشكل مستمر.

وهناك نقطة هامة قد لا يدركها البعض، وهي أن شركات الإنترنت قامت مطلع العام الحالي برفع سرعات جميع الخطوط، وبالتالي فإن معدل الاستهلاك يرتفع بشكل تلقائي، عكس العام الماضي مثلا حيث كانت سعة التحميل بالباقة تتوفر، لأن السرعة منخفضة.

وفيما يلي نرصد 4 خطوات تساعدك في تقليل معدل الاستهلاك الخاص بك:

1- جودة الفيديوهات

من المعروف أنه كما زادت جودة مشاهدة الفيديو، كلما زاد معدل الاستهلاك، لذلك عليك تقليل الجودة للدرجة الأقل "144 أو 220 p".

2- التشغيل التلقائي للفيديوهات

قد تلاحظ أن الفيديوهات تعمل بشكل تلقائي دون أن تضغط عليها، سواء على الفيس بوك، أو تطبيق اليوتيوب، لذلك عليك الذهاب إلى إعدادات الفيس واليوتيوب لإلغاء خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات.

3- إخفاء الشبكة

من الأمور التي من المحتمل أن يكون لها علاقة بزيادة معدل الاستهلاك، هو اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك، لذلك عليك أن تغير الرقم السري باستمرار، وتتأكد من حمايتها، أو من الأفضل أن تقوم بإخفائها، حتى لا تظهر لأي شخص غريب.

4- التحديث التلقائي للتطبيقات

التحديث التلقائي والمستمر للتطبيقات يستهلك ميجات كثيرة، لذلك يجب عليك الذهاب إلى إعدادات تطبيق جوجل بلاي أو آبل ستور، لإلغاء خاصية التحديث التلقائي للبرامج.