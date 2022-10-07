شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة آبل يفضل الواقع المعزز على ميتا فيرس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت تقنية ميتا فيرس، التي تعمل حول فرضية إنشاء عوالم افتراضية تعمل بكامل طاقتها، وهي من بين أكثر الكلمات الرئيسية للبحث في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك، يفضل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تقنية الواقع المعزز على ميتا فيرس وفقًا، لقطب التكنولوجيا البالغ من العمر 62 عامًا، حيث أن آبل لا تستخدم نشاط مصطلح ميتا فيرس حول منتجاتها، والسبب حسب كوك، هو أن الناس ليس لديهم فهم كامل لما تدور حوله التكنولوجيا.

في مقابلة مع المجلة الهولندية برايت، قال كوك إن تقنية الواقع المعزز من شأنها أن يكون لها تأثير في كل شيء من حولنا، في الواقع ، تمامًا مثل ميتا فيرس، وفقاً لموقع gadgets360.

"قال كوك: إن ميتا فيرس شيء يمكنك أن تنغمس فيه حقًا، ويمكن استخدامه بطريقة جيدة، ولكنني لا أعتقد أنك تريد أن تعيش حياتك كلها بهذه الطريقة، وأضاف: الواقع الافتراضي هو لفترات محددة، ولكنه ليس وسيلة للتواصل بشكل جيد.

على الرغم من أن شركة آبل لا تعمل بشكل استباقي حول ميتا فيرس، إلا أن مجموعة من الحوادث أثارت التكهنات حول غزو الشركة لفضاء الكون الافتراضي.

قالت آبل إنها أعادت صياغة العديد من أدواتها لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد لجعلها تعمل بشكل جيد على أجهزة كمبيوتر أبل التي تستخدم رقائق سلسلة "M" الخاصة بصانع أيفون في يونيو.

من المتوقع أن يصل سوق ميتا فيرس إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2024.