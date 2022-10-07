شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ فى انستجرام لبعض المستخدمين يتسبب فى تعطل تطبيق iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثر خطأ انستجرام الذي يتسبب في تعطل تطبيق iOS عند الفتح على عدد من المستخدمين أمس على الويب، حيث شارك عدد قليل من المستخدمين تقاريرهم عن الخطأ، والذي لا يبدو أنه منتشر على نطاق واسع في هذه المرحلة، ولكنه لا يزال يزعج بعض مستخدمي أيفون.

وأخبر متحدث باسم ميتا التي تمتلك انستجرام لـ 9to5Mac أن التحديث الأخير لتطبيق انستجرام لنظام iOS يعمل على إصلاح الخطأ، وفقاً لموقع 9to5Mac.

وأوضح هؤلاء المستخدمون، توقف تطبيق انستجرام ببساطة عن العمل على نظام التشغيل iOS، بمجرد أن يضغط المستخدمون على رمز التطبيق، فإنه يعرض شاشة التشغيل ثم يتعطل، وبعد ذلك يعيد أيفون المستخدمين إلى شاشة iOS الرئيسية مرة أخرى، ولكن لا يبدو أن الخطأ يؤثر على عدد كبير من المستخدمين.

حتى الآن، ليس من الواضح سبب الخطأ في انستجرام، لدى المستخدمين المتأثرين خيار الوصول إلى انستجرام من خلال متصفح الويب حتى يتم إصلاح الخطأ، ولم يتعرف انستجرام بعد على الموقف، ولكن يعمل على إصلاح الخطأ للمستخدمين المتأثرين.