شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تستحوذ على شركة لاكتشاف ومعالجة المحتوى الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت سبوتيفاي بشراء شركة تقول إنها ستساعدها في اكتشاف ومعالجة المحتوى الضار على النظام الأساسي، قالت الشركة فى بيان إن Kinzen تستخدم التعلم الآلي والخبرة البشرية لتحليل المحتوى الضار المحتمل والكلام الذي يحض على الكراهية عبر لغات متعددة.

وأضافت أن Kinzen "ستساعدنا بشكل أكثر فاعلية في تقديم تجربة آمنة وممتعة على منصتنا حول العالم" وأن تقنية الشركة مناسبة بشكل خاص للبودكاست وتنسيقات الصوت الأخرى.

ويعد البحث عن علامات تدل على وجود محتوى صوتي ضار عبر مئات اللغات مهمة صعبة، لا سيما أنه قد تكون هناك فروق دقيقة قد لا تلتقطها أنظمة معينة ومتحدثون غير أصليين، على هذا النحو تقول سبوتيفاي أن Kinzen ستساعدها على "فهم مشهد إساءة الاستخدام بشكل أفضل وتحديد التهديدات الناشئة على المنصة."

وتعمل الشركتان معًا بالفعل منذ عام 2020، بهدف منع المعلومات الخاطئة في المحتوى المرتبط بالانتخابات، لقد أقاموا شراكتهم قبل أن يبدأ جو روجان في نشر معلومات خاطئة عن لقاح COVID-19 في برنامجه الحصري على Spotify ، والذي يُقال إنه أكثر بودكاست يتم الاستماع إليه على هذا الكوكب وفقا لموقع Engadget.

كان هناك رد فعل عنيف كبير ضد روجان وسبوتيفاي في وقت سابق من هذا العام، حث المئات من الأطباء والعلماء Spotify على سن سياسة لوقف انتشار المعلومات المضللة، بعد أسابيع بدأت Spotify في إضافة استشارات المحتوى إلى حلقات البودكاست التي تضمنت مناقشات حول COVID-19 وجعل إرشادات المحتوى الخاصة بها عامة.

وسحب العديد من الفنانين البارزين موسيقاهم من Spotify احتجاجًا على روجان ، بما في ذلك نيل يونج وجوني ميتشل.

كما تعهد مضيف ومحرر البودكاست المملوك لـ Spotify Science VS بالتوقف عن إنشاء الحلقات (باستثناء تلك التي تحققت من حقيقة روجان وواجهت المعلومات الخاطئة على المنصة) ما لم تفعل الشركة المزيد لوقف تدفق الأكاذيب الضارة.

قد تكون الحالة أن Spotify ترى أن استخدام تقنية Kinzen كوسيلة لمساعدتها على تجنب كوارث العلاقات العامة المماثلة في المستقبل.

ومع ذلك فمن غير الواضح مدى فعاليته في منع انتشار المعلومات المضللة، إذا تم عرض محتوى ضار في بودكاست شهير، فقد يكتسب قوة جذب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التغطية الصحفية قبل أن تتمكن Spotify من التصرف.

ومع ذلك فهي تحاول على الأقل بذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة.