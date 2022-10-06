شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تبحث إنتاج سماعات "بيتس" و"إيربودز" فى الهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة Apple الأميركية من موردين البدء في صناعة بعض مكونات سماعات "إيربودز" و"بيتس" في الهند بحلول مطلع العام المقبل حسبما نقلت CNBC.
وتعكس هذه المباحثات استمرار مساعي Apple لخفض المخاطر الناجمة عن أزمة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد في الصين بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا فضلا عن التوترات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت Apple قد دخلت في مناقشات خلال أغسطس آب الماضي لنقل بعض إنتاج ساعاتها الذكية وكذلك أجهزة حواسب ماك وأجهزة هوم بودز إلى فيتنام.
وأعلنت الشركة الأميركية أيضا في سبتمبر أيلول الماضي تجميع بعض أجزاء ومكونات جوالاتها الأحدث "آيفون 14" في الهند.