شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تبحث إنتاج سماعات "بيتس" و"إيربودز" فى الهند‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة ‏Apple‏ الأميركية من موردين البدء في صناعة بعض مكونات ‏سماعات "إيربودز" و"بيتس" في الهند بحلول مطلع العام المقبل حسبما نقلت CNBC.‏

وتعكس هذه المباحثات استمرار مساعي ‏Apple‏ لخفض المخاطر الناجمة عن ‏أزمة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد في الصين بسبب قيود الإغلاق المرتبطة ‏بجائحة كورونا فضلا عن التوترات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة ‏والصين.‏

وكانت ‏Apple‏ قد دخلت في مناقشات خلال أغسطس آب الماضي لنقل بعض إنتاج ‏ساعاتها الذكية وكذلك أجهزة حواسب ماك وأجهزة هوم بودز إلى فيتنام.‏

وأعلنت الشركة الأميركية أيضا في سبتمبر أيلول الماضي تجميع بعض أجزاء ‏ومكونات جوالاتها الأحدث "آيفون 14" في الهند.‏